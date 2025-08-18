Masters 1000 di Cincinnati, Sinner-Alcaraz: orario e dove vedere la finalissima

Cincinnati, 18 agosto 2025 - Tocca ancora una volta a loro due, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Il titolo a Cincinnati se lo contendono il numero uno e il numero due del mondo, che tornano ad affrontarsi a distanza di poco più di un mese dal trionfo del nostro portacolori sull'erba di Wimbledon. L'altoatesino si presenta all'atto conclusivo dopo un cammino in crescita e con il desiderio di confermarsi campione del torneo dell'Ohio. Dall'altra parte lo spagnolo ha avuto solamente un paio di passaggi a vuoto durante la manifestazione, durante la quale ha concesso due set agli avversari (mentre Sinner neppure uno). Il successo in semifinale ai danni di Alexander Zverev è stato netto. Adesso la tavola è apparecchiata per l'ennesimo, grande, spettacolo fra i due dominatori di quest'epoca del tennis mondiale.

I precedenti fra i due

I due giovani rivali si sono affrontati già varie volte. Per la precisione sono 13 i precedenti, con il bilancio che sorride all'iberico, vittorioso in otto occasioni. Il primo match fra l'italiano e lo spagnolo risale ai Challenger: ad Alicante, nel 2019, il padrone di casa ha festeggiato per 6-2 3-6 6-3. A livello di Masters 1000, l'azzurro e lo spagnolo si sono scontrati per la prima volta nel 2021 a Parigi-Bercy, dove nel secondo turno è stato l'iberico a trionfare per 7-6, 7-5. La prima affermazione di Sinner è arrivata nel 2022, sul campo centrale di Wimbledon. Il nostro portacolori ha dominato la sfida per lunghi tratti, costringendo Alcaraz ad alzare bandiera bianca per 6-1, 6-4, 6-7, 6-3 e conquistando così il pass per i quarti di finale. Sempre nel 2022, il nativo di San Candido ha mandato al tappeto l'avversario anche in occasione della finale dell'Atp 250 di Umago, sconfiggendolo per 6-7, 6-1, 6-1. Ecco poi il precedente nei quarti dello Us Open 2022, con Alcaraz che ha centrato la vittoria per 6-3, 6-7, 6-7, 7-5, 6-3. Nel 2023, l'iberico si è imposto nella semifinale di Indian Wells (7-6, 6-3), mentre nella semifinale del Masters 1000 di Miami ha avuto ragione il nostro portacolori (6-7, 6-4, 6-2). Stesso esito al termine del match valido per la semifinale dell'Atp 500 di Pechino (7-6, 6-1). Nel 2024, il primo duello è andato in scena nella semifinale di Indian Wells e ha sorriso all'attuale numero 2 del mondo (1-6, 6-3, 6-2). Quella è stata la prima di cinque affermazioni di fila, arrivate nella semifinale del Roland Garros 2024 (2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3), nella finale dell'Atp 500 di Pechino (6-7, 6-4, 7-6), nella scorsa finale degli Internazionali d'Italia (7-6, 6-1) e infine nell'atto conclusivo dell'ultimo Roland Garros (4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6). A Wimbledon però Sinner ha interrotto la striscia vincente di Alcaraz, sconfiggendolo 4-6, 6-4, 6-4, 6-4.

Ranking

L'esito della finale di Cincinnati avrà ripercussioni importanti anche in chiave ranking. Se dovesse essere Sinner a trionfare, allora l'italiano avrà un vantaggio di 2590 punti su Alcaraz. In caso di sconfitta invece, Jannik manterrebbe un margine di 1890 punti. Entrambi i giocatori infatti hanno già conquistato 650 punti in questa edizione del torneo dell'Ohio e l'atto conclusivo ne mette in palio altri 350. In ottica Us Open, l'azzurro è già certo di arrivarci da numero uno del mondo, ma per avere la sicurezza di restare tale anche al termine del torneo di New York dovrà confermarsi campione.

I precedenti di Sinner a Cincinnati

L'altoatesino è campione in carica del Masters 1000 di Cincinnati. Nella passata edizione del torneo a stelle e strisce, l'azzurro ha avuto la meglio nell'ordine di Alex Michelsen, Jordan Thompson (a tavolino), Andrej Rublev e Alex Zverev, accedendo così all'atto conclusivo, dove ad arrendersi è stato Frances Tiafoe per 7-6, 6-2. Prima del trionfo del 2024, Sinner a Cincinnati aveva raggiunto al massimo gli ottavi di finale (nel 2022, perdendo poi contro Felix Auger-Aliassime). Nel 2021 e nel 2023, l'attuale numero uno del mondo aveva dovuto cedere il passo nei sedicesimi di finale rispettivamente a John Isner (5-7, 7-6, 6-4) e Dusan Lajovic (6-4, 7-6).

Orario e dove vedere la finale

Il match fra Sinner e Alcaraz è in programma oggi, lunedì 18 agosto, con inizio previsto alle 21 (ora italiana). La partita verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport Tennis (203), e in streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

