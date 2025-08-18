Sinner choc, la finale più amara: “Mi sento male, chiedo scusa”. Jannik numero 1, ma deve vincere lo Us Open

Cincinnati, 18 agosto 2025 – “Mi sento troppo male, non posso muovermi”. A Cincinnati il cerchio si chiude in un sussurro ai medici del torneo. Nel peggiore dei modi per Jannik Sinner, un anno dopo l’esplosione della bomba Clostebol, dodici mesi sulla cresta, con almeno – sempre – la finale negli ultimi nove grandi tornei. Si chiude senza titolo, con la delusione di un malessere e di un ragazzo di 24 anni che fatica pure a stare in piedi sul campo del master mille americano. Dura appena venti minuti la finale che tutti aspettavano fra l’azzurro e Carlos Alcaraz, un cinque a zero pesante, un cambio campo a consulto con i medici, poi la decisione.

Jannik: “Ci ho provato”

"Mi dispiace molto di deludervi, da ieri non mi sentivo bene, speravo di migliorare nel corso della notte, ci ho provato. È stata una partitina piccola, mi spiace perché magari molti lunedì devono lavorare o fare altro”, dice un Sinner sconsolato. Che poi si congratula con Alcaraz, al suo sesto titolo della stagione: “So che non è il modo in cui avresti voluto vincere, ti auguro il meglio”. E ringrazia anche il suo team: “Grazie per avermi capito, non è facile stare bene sempre quando si viaggia in giro per il mondo, è stato uno dei tornei più bollenti”. Alcaraz pare quasi imbarazzato durante il discorso di fine partita. "Non era certo il modo in cui volevo vincere – dice a Sinner –, ma so che ti rialzerai e tornerai più forte di prima".

La partita

La partita è di quelle in cui conta ogni volta presentarsi con qualcosa di diverso, gli effetti speciali per sorprendere l’altro. Così Carlitos si avvicina al campo aggiungendo aggressività ai suoi colpi. Dalla partenza di Jannik si capisce tutto, è uno choc: sceglie di servire ma è subito in deficit di prime e break a zero per lo spagnolo, bravo a prendere il pallino dello scambio. L’altoatesino appare decisamente sottotono, più lento sulle gambe, più falloso e con percentuali basse in battuta, come se fosse fiaccato dal caldo: da lì a un altro break subito è un attimo mentre un silenzio glaciale scende sul campo azzurro di Cincinnati. Momenti difficili da decifrare, perché il 24enne di Sesto Pusteria si trascina da una parte all’altra della rete, subendo totalmente il gioco del suo più grande avversario.

Poi al cambio campo il sogno si interrompe secco. Le frasi appena udibili sotto al fragore della folla "non ce la faccio”. Tutto si ferma, Alcaraz corre subito a consolare l’azzurro, che gli sussurra: “L’ho fatto per i fan”. È sceso in campo, ci ha provato, ma evidentemente Jannik era troppo debilitato per sostenere la sfida delle sfide.

Stop alla scia vincente

S’interrompe così una scia vincente sul cemento che durava da bene ventisei partite. Restano fermi a 20 i titoli Atp di Jannik, che non difende il trofeo, restano 4 i master mille vinti del 24enne che da un anno a questa parte ha centrato tutte e nove le grosse finali centrate. Il malessere getta grosse ombre anche sulla partecipazione al doppio misto degli Us Open, in programma oggi.

Una (mezza) partita che rimette pienamente in corsa Alcaraz per la conquista del trono del tennis. Lunedì Sinner si fermerà 11.480 punti, e lo spagnolo 9.580. Detratti i punti vinti allo US Open 2024, virtualmente prima dell’edizione 2025 Alcaraz partirà nel live ranking con un vantaggio di 50 punti, 9530 contro 9480. In questo scenario, Sinner resterebbe numero 1 dopo lo US Open 2025 se confermerà il titolo di Flushing Meadows conquistato lo scorso anno, sarà sconfitto in finale, ma non da Alcaraz. Per tenere lo scettro potrà fermarsi anche prima della finale, a apatto che lo spagnolo faccia peggio di lui, fermandosi un turno prima.