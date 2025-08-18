Sinner si ritira dalla finale di Cincinnati con Alcaraz dopo 23 minuti: “Mi sento male, non riesco a muovermi”. Lo spagnolo: “Sorry Jannik”

Cincinnati, 18 agosyo 2025 – Jannik Sinner è costretto a ritirarsi nel primo set della finale del Masters 1000 di Cincinnati, dove a trionfare è quindi Carlos Alcaraz che solleva il suo ventiduesimo titolo in carriera dopo essersi portato sul 5-0 nel primo set.

Partenza brutale quella di Alcaraz che strappa il servizio a zero in apertura. La reazione di Sinner non c'è. Anzi, sul cemento – dove l'altoatesino non perdeva da 26 partite – è un monologo dello spagnolo, fino al ritiro del numero 1 al mondo, subito consolato dal rivale. "Sorry Jannik", ha scritto sulla telecamera Alcaraz. Nelle prossime ore saranno valutate le condizioni di Sinner in vista degli Us Open.

Clamoroso a Cincinnati. Jannik disorientato

Jannik Sinner si ritira nella finale del Masters 1000 americano dopo 23 minuti di gioco. L'azzurro lascia il campo nella sfida contro Carlos Alcaraz sul punteggio di 5-0 per lo spagnolo nel primo set. Il numero uno del ranking Atp è apparso fin da subito lento e disorientato, non al meglio della condizione, e ha comunicato poi ai fisioterapisti la decisione di abbandonare il match. Bel gesto di Alcaraz, che corre subito ad abbracciare Jannik per sincerarsi delle sue condizioni, accompagnato dagli applausi del pubblico.

"Non mi sentivo bene da ieri”

"Mi dispiace di deludere i tifosi, ma non mi sentivo bene da ieri e speravo di migliorare nel corso della notte e invece sono peggiorato. Ci ho provato, mi dispiace tanto perché molti di voi magari il lunedì devono lavorare o fare qualcos'altro. Ovviamente congratulazioni a Carlos. Non è il modo in cui avresti voluto vincere, ma stai disputando una bellissima stagione. Continuate così e ti auguro il meglio". Lo ha detto Jannik Sinner dopo il ritiro nel primo set della finale del Masters 1000 di Cincinnati contro Carlos Alcaraz. "A volte capita e bisogna accettarlo. Grazie per il sostegno e per l'organizzazione che ci fa sentire a casa", ha aggiunto.

Alcaraz: "Mi dispiace Jannik, tornerai più forte di prima”

"Mi dispiace Jannik, comprendo come tu ti possa sentire ora. Non posso dire niente che tu non sappia. Sei un vero campione, tornerai più forte di prima come hai sempre fatto". Lo ha detto Carlos Alcaraz, vincitore del torneo di Cincinnati, dopo il ritiro di Jannik Sinner nel primo set della finale del Masters 1000. "In ogni allenamento e in ogni partita percepisco l'affetto del pubblico e lo apprezzo. È un piacere giocare di fronte a voi, nel 2023 ho perso la finale e da allora ho sempre desiderato vincere questo titolo. Ci vediamo il prossimo anno", ha aggiunto lo spagnolo rivolgendosi ai tifosi.