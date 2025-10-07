Masters 1000 di Shangai 2025, Musetti-Auger-Aliassime: orario e dove vedere la sfida

Shangai, 7 ottobre 2025 - Eliminato Jannik Sinner, le speranze italiane per il Masters 1000 di Shanghai sono tutte riposte in Lorenzo Musetti, atteso dal duello con Felix Auger-Aliassime che mette in palio un posto nei quarti di finale. Il toscano, che ha già eguagliato il suo miglior risultato nella competizione, ha avuto la meglio nei precedenti turni dell'argentino Francisco Comesana, ko 6-4, 6-0, e dell'altro azzurro Luciano Darderi. Il derby si è rivelato una battaglia equilibratissima, durata oltre due ore di gioco. Alla fine il classe 2002 ha avuto ragione dell'avversario con i parziali di 7-5, 7-6. Il duello con Auger-Aliassime non vale solo come un ottavo di finale di un Masters 1000, ma pure come uno scontro diretto in vista delle Atp Finals di Torino. Musetti, attualmente all'ottavo posto nella classifica Race, ha 630 punti di vantaggio sul canadese, decimo (in nona posizione troviamo Jack Draper, ma la sua stagione è già finita). In caso di successo del nostro portacolori, allora il divario salirebbe a 730 punti, un margine quasi rassicurante.

I precedenti

Questa sarà l'ottava volta che Musetti e Auger-Aliassime si sfideranno. Il bilancio sorride all'italiano, che si è imposto in quattro occasioni. Le ultime due partite hanno visto festeggiare Lorenzo: allo scorso Miami Open, il canadese è finito al tappeto per 4-6, 6-2, 6-3. Stesso esito ai Giochi Olimpici del 2024, quando l'azzurro ha festeggiato la medaglia di bronzo vincendo per 6-4, 1-6, 6-3. Gli altri successi del toscano risalgono al 2021, con Musetti a superare l'avversario a Lione (7-6, 3-6, 7-5), e al 2022, nella fattispecie a Montecarlo (6-2, 7-6). Auger-Aliassime ha invece conquistato il successo nel 2021 a Barcellona (4-6, 6-3, 6-0) e nel 2022 a Firenze (6-2, 6-3) e in Coppa Davis (6-3, 6-4).

Orario e dove vedere la sfida

Il confronto fra Musetti e Auger-Aliassime va in scena mercoledì 8 ottobre, con inizio previsto non prima delle 12:30 (ora italiana). Questa sfida sarà infatti la terza allo Stadium Court dopo Rinderknech-Lehecka e Borges-De Minaur. Il programma comincerà alle 6:30 (ora italiana). Il match fra l'azzurro e il canadese sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203), ma anche in streaming per gli abbonati Sky sulla piattaforma SkyGo e Now Tv.