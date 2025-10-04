Masters 1000 di Shangai 2025, Sinner-Griekspoor: orario e dove vedere la sfida

Shangai, 4 ottobre 2025 - Dopo il tedesco Daniel Altmaier, battuto con un doppio 6-3, sulla strada di Jannik Sinner al Masters 1000 di Shangai c'è Tallon Griekspoor, reduce dall'affermazione ai danni dell'americano Jenson Brooksby (6-1, 1-6, 6-1) e pronto a scontarsi con l'italiano nel match valido per il terzo turno del torneo. Classe '96, l’olandese occupa, attualmente, la posizione n. 31 della classifica mondiale e, nel corso della sua carriera, si è aggiudicato tre titoli Atp, compreso quello vinto quest’anno sull’erba di Maiorca.

I precedenti

Sinner e Griekspoor si sono sfidati fino a questo momento in sei occasioni. Il bilancio è completamente in favore dell'azzurro, che mai ha perso di fronte a questo avversario. Il primo confronto risale al 2023, quando nella semifinale di Rotterdam il nativo di San Candido si è imposto per 7-5, 7-6. Nel corso dello stesso anno, l'altoatesino ha conquistato il successo contro il 29enne anche nei quarti di finale di Coppa Davis con il punteggio di 7-6, 6-1. Nel 2024, sono state ben quattro le volte in cui i due si trovati uno contro l'atro. Nella semifinale di Rotterdam, Jannik ha avuto ragione del rivale per 6-2, 6-4. Nel terzo turno di Miami, il classe 2001 ha dovuto rimontare l'iniziale vantaggio di Griekspoor, vincendo per 5-7, 7-5, 6-1. Stesso discorso nel primo turno di Halle: alla fine il punteggio ha sorriso all'italiano per 6-7, 6-3, 6-2. Infine, nella finale di Coppa Davis, Sinner ha battuto l'olandese per 7-6, 6-2.

I precedenti di Sinner nel torneo

Sinner è campione in caria del Masters 1000 di Shanghai. Nel 2024, l'azzurro ha mandato al tappeto nell'ordine il nipponico Taro Daniel, l'argentino Tomas Martin Etcheverry, l'americano Ben Shelton, il russo Daniil Medvedev, il ceco Thomas Machac e infine Nole Djokovic, quest'ultimo steso 7-6, 6-3. Nell'edizione precedente, invece, il nostro portacolori è stato eliminato negli ottavi di finale dallo da Shelton, vittorioso con il risultato di 6-3, 3-6, 6-7.

Orario e dove vedere l'incontro

Il duello fra Sinner e Griekspoor va in scena domenica 5 ottobre, con inizio previsto non prima delle 14 (ora italiana). Questa sfida sarà infatti la quarta allo Stadium Court dopo quelle fra il francese Ugo Humbert e il danese Holger Rune, fra l'americano Taylor Fritz e il transalpino Giovanni Mpetshi Perricard, e il serbo Nole Djokovic e il tedesco Yannick Hanfmann. Il programma comincerà alle 6:30 (ora italiana). Il match fra l'azzurro e il tedesco sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203), ma anche in streaming per gli abbonati Sky sulla piattaforma SkyGo e Now Tv.

