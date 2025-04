Matteo Arnaldi batte Djokovic al torneo di Madrid. “Incredibile, è sempre stato il mio idolo”

Roma, 26 aprile 2025 - "E' un sogno che si avvera, Novak è sempre stato il mio idolo" è incontenibile la gioia di Matteo Arnaldi che ha battuto Novak Djokovic in due set al al secondo turno del "Mutua Madrid Open".

Il tennista sanremese, numero 44 del ranking mondiale, ha piegato 6-3 6-4 il serbo, n.5 Atp e testa di serie numero 4, in un'ora e 42 minuti.

Incredulo il 24enne: "Novak è il mio idolo, ero già contento di poterci giocare contro, perché non era mai successo. Invece l'ho battuto è incredibile". Ha aggiunto: "Per riuscirci ho dovuto giocare al mio meglio. Sapevo che lui non è in un gran momento di forma così ho cercato di portare avanti gli scambi e cercar di farlo sbagliare. Ovviamente ero molto teso all'inizio, quasi me la facevo sotto, anche perchè da quando avevo 9 o 10 anni ho cominciato a guardare le sue partite ma poi con l'andare avanti della partita mi sono calmato. Sono stato contento di prendere il break per primo, perchè sapevo che prima o poi me l'avrebbe fatto lui. È stato tutto perfetto".

Ora per proseguire la sua avventura nel secondo Masters 1000 della stagione sulla terra battuta, in scena alla Caja Magica della capitale spagnola, con un montepremi totale pari a 8.055.385 euro, Arnaldi dovrà vedersela con con il bosniaco Damir Dzumhur (63 Atp).