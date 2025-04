Berrettini si ritira a Madrid, ancora un problema agli addominali

Madrid, 29 aprile 2025 – Ennesimo stop per Matteo Berrettini. Il tennista romano si è ritirato dal torneo Masters 1000 di Madrid, interrompendo dopo un’ora di gioco il match dei sedicesimi di finale contro Jack Daper. Berrettini ha dichiarato il forfait dopo il primo set perso al tie break 7-6(2). Il motivo è ancora una volta un infortunio agli addominali, anche se, pare, di lieve entità. A suggerire che si tratti di questo tipo di problema è stato subito Draper: "Matteo ha detto che si sentiva tirare gli addominali”, le sue parole ai giornalisti. E in effetti già nel primo turno Berrettini aveva accusato qualche fastidio.

"Rischiavo seriamente di farmi male”

Più tardi il romano conferma. “Ho voluto provare a giocare nonostante il problemino dell'altro giorno – scrive in una nota – perché questi due giorni di riposo mi hanno aiutato a scaricare un po' la zona dell'addome, che era molto carica e contratta”. Ma oggi “il gioco non valeva la candela, c'era un rischio grosso di farsi male”.

Addominali, il tallone d’Achille

"L'ultima cosa che vogliamo è infortunarsi agli addominali durante la stagione e soprattutto per giocare contro i migliori al mondo ho bisogno delle mie armi al 100% – sottolinea ancora l'ex numero 6 del mondo – . E questo oggi non c'era, soprattutto nella seconda parte, quando ho ricominciato a sentire forte il fastidio. Farò di tutto per recuperare per Roma”.

L’addome è il tallone d’Achille del 28enne: problemi muscolari in questa zona l’hanno costretto più volte ad abbandonare il campo. Fin dal 2021: in quell’anno Berrettini si è ritirato due volte a distanza di due mesi.

Musetti batte Tsitispas

Avanza intanto Lorenzo Musetti che ha battuto Stefanos Tsitsipas in due set 7-5 7-6(3). Per un posto nei quarti il carrarino, testa di serie numero 10, se la vedrà con l'australiano, Alex de Minaur, numero 6 del tabellone. “E' stata una partita difficile, all'inizio, perché non avevo mai provato questo campo, il Manolo Santana, neanche in allenamento, e ho trovato molta differenza. Poi però mi sono adattato e la voglia di vincere questo match ha fatto la differenza”.