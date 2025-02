Mattia Bellucci ko in semifinale a Rotterdam. Vince De Minaur 6-1, 6-2

Roma, 8 febbraio 2025 - Il sogno di Mattia Bellucci si è fermato nella semifinale dell'Atp 500 di Rotterdam (veloce indoor, montepremi 2.563.150 euro). Il tennista azzurro, che si era messo in mostra nel torneo olandese battendo Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas, è stato sconfitto dall'australiano Alex De Minaur in due set (6-1, 6-2) in un match durato 67 minuti in tutto.

De Minaur, numero 8 del ranking Atp e terza testa di serie, aspetta il suo avversario per la finale di domani dalla sfida tra Carlos Alcaraz e Hubert Hurkacz.