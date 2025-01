Australian Open, Medvedev fuori controllo: distrugge la telecamera con la racchetta. Cosa è successo

Roma, 14 gennaio 2025 – E’ letteralmente impazzito Daniil Medvedev al primo turno degli Australian Open. Sotto di due set a uno contro il thailandese Kasidit Samrej (numero 418 del mondo), il russo (n.5) ha perso la testa e al cambio di campo ha deliberatamente demolito a colpi di racchetta la telecamera fissata al centro della rete, colpevole di chissà cosa nella mente del campione. Anche la racchetta é poi finita a terra, spezzata in più punti. La sostituzione della telecamera ha causato un ritardo nella ripresa del gioco e, prevedibilmente, una multa salata a carico di Medvedev.

Medvedev ha avuto bisogno di 5 set per battere Samrej, dopo oltre tre ore di gioco. Il russo, decisamente non in giornata e a tratti molto nervoso, ha vinto 6-2, 4-6, 3-6, 6-1, 6-2 contro il primo thailandese a disputare una partita di singolare nel tabellone maschile di uno Slam dal 2012.

Nel secondo turno Medvedev affonterà il giovane talento americano Learner Tien (n.121), proveniente dalle qualificazioni, che oggi ha sconfitto in cinque set l'argentino Camilo Ugo Carabelli (n.94). Vincitore degli US Open 2021, il russo è l'ultimo dei primi 5 a passare al turno successivo, dopo la qualificazione in tre set del campione in carica Jannik Sinner (n.1), del tedesco Alexander Zverev (n.2), del Lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.3) e dell'americano Taylor Fritz (n.4). Non abbastanza in alto nella classifica per accedere direttamente alle qualificazioni o al tabellone principale dell'Australian Open, Samrej (24 anni) si era aggiudicato il biglietto per Melbourne vincendo un torneo riservato ai giocatori della zona Asia/Pacifico ed era la prima volta in carriera che affrontava un match al meglio dei 5 set.