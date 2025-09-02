Missione compiuta per Musetti: "Sono fiero dopo un mese terribile"

Non è mai facile avere le stelle nel destino. E Musetti ha imparato a brillare come quelle star che lo guardano dalla tribuna, l’attore Rami Malek e l’ex numero 1 di Vogue, Anna Wintour. Il rovescio scolpito nel marmo di Carrara da predestinato batte la grinta spagnola uscita dai campi della Nadal Academy. Lorenzo centra i suoi primi quarti a New York: dominato Munar 6-3, 6-0, 6-1. Un ragazzo che come il toscano da sempre paga una cambiale, ha un grande nome da cui smarcarsi, quello del mancino di Rafa Nadal. Ci sta pian piano riuscendo, nella sua migliore stagione di sempre, lasciata alle spalle quella posizione numero sessanta che era diventato un incubo (ora è 44°).

Ma il toscano ha guadagnato nuova concretezza, non c’è solo più bello nel suo tennis: ci sono convinzione, profondità di palla e una fame di punti rinnovata per uscire da quel "ma io gioco meglio sulla terra". Alle spalle le difficoltà di Cincinnati e non solo: "Sono emozionato dopo un mese terribile, ma il tennis è così, sono fiero di quello che ho fatto: una partita solida, sentivo di non sbagliare mai", dirà a fine match. Ma prima si parte a tutta con il servizio, qualche scambio in più per prendere i giri sulla palla di Jaume: il break arriva presto per l’azzurro, al terzo game, mentre di tanto in tanto si concede pure un ricamo a rete. La varietà dei colpi contro un tennis semplice e muscolare. Mezz’ora praticamente di assolo di Musetti, perché in poco tempo le idee di Munar finiscono. E allora il toscano piazza il break anche in dirittura d’arrivo: 6-3.

La ripresa è un autentico dominio azzurro: 6-0 e tre break di fila a un Munar boccheggiante. Lorenzo concentrato e determinato, con le gambe ancora fresche per le poche ore passate sui campi. I colpi assortiti funzionano tutti e atterrano a un palmo dalla riga, il servizio viaggia mentre l’avversario manca l’anticipo che servirebbe. Lo spagnolo ci prova: si avvicina al, taglia lo scambio. Ma il carrarino resta il padrone del campo: piazza due break, sul 3-1 e sul 5-1. Da lì chiudere, per il primo quarto di finale in carriera a New York, è un attimo. Il suo avversario? Il vincente di Sinner-Bublik, giocata nella notte italiana.