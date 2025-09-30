Montepremi Atp di Pechino 2025, quanto guadagna Sinner se vince la finale con Tien

Pechino (Cina), 30 settembre 2025 - Jannik Sinner ha mantenuto le aspettative, tagliando il traguardo della finale dell'Atp di Pechino 2025 grazie alla vittoria in tre set contro l'australiano Alex de Minaur. Arrivando all'atto conclusivo, che andrà in scena domani, mercoledì 1 ottobre, al Beijing Olympic Green Tennis Center, l'azzurro si è messo in tasca 404.105 dollari (344.276 euro). Dovesse anche vincere la manifestazione, ecco che il nativo di San Candido raggiungerebbe quota 751.075 dollari (circa 640mila euro). Ricordiamo che questa 24esima edizione del torneo inserito nel Atp Tour 500 e che si disputa sul cemento cinese, porta in dote un montepremi da 4.016.050 dollari (3,42 milioni du euro), in crescita rispetto ai 3.891.650 dollari dell'anno passato.

Atp di Pechino 2025, un momento della semifinale tra Jannik Sinner e Alex de Minaur (Ansa)

Finale con Tien

Alle 8 di mattina di domani Jannik si giocherà quindi il torneo (e diversi punti Atp) nella finale con Learner Tien. L’americano, che aveva già eliminato Musetti, costretto al ritiro per dolori muscolari, si è qualificato per l’atto decisivo di Pechino grazie al ko ‘fisico’ di Daniil Medvedev.

Il russo, dopo aver vinto il primo set 7-5, ha iniziato ad accusare crampi nel corso della seconda partita. Nel terzo e decisivo set la sua gamba destra è sembrata pressoché inutilizzabile. Data la situazione, l'arbitro ha minacciato di ammonirlo con un warning per scarsa combattività, al che Medvedev l'ha affrontato a muso duro ma mantenendo la calma: "Vorrei comportarmi da cattivo ma non lo faccio perchè mi ricordo quanto successo all'Us Open", ha detto, tornando su quel campo che però ha dovuto lasciare poco dopo, arrendendosi alla situazione.

Jannik Sinner in finale all'Atp di Pechino 2025 troverà Learner Tien (Ansa)

Situazione ranking Atp

C'è poi la questione ranking a tenere banco. Facciamo un passo indietro: nel 2024, di questi tempi, Carlos Alcaraz aveva la meglio rispetto a Sinner proprio nell'atto conclusivo dell'Atp di Pechino. Nel prossimo aggiornamento della classifica lo spagnolo, dunque, scarterà 500 punti, mentre l’azzurro ne perderà 330. Ricordiamo che il classe 2003 ha ottenuto il pass per la finale dell'Atp di Tokyo. Nel caso in cui entrambi dovessero conquistare il titolo, sia il numero 1 che il numero 2 del mondo si porterebbero a casa 500 punti. Di conseguenza, la distanza in graduatoria tra i due, rispettando a quando l'italiano e l'iberico hanno iniziato i rispettivi tornei, resterebbe immutata. A dividerli quindi ci sarebbero 590 punti, con Alcaraz a quota 11.540 e Sinner a 10.950.