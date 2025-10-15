Montepremi astronomico al Six Kings Slam 2025: quanto incassa il vincitore

Riyadh (Arabia Saudita), 15 ottobre 2025 – Prende il via il Six Kings Slam, il torneo-esibizione che si tiene a Riyadh da oggi fino al 18 ottobre. Sei i giocatori che si contenderanno un montepremi da sballo: Jannik Sinner – che ha vinto nel 2024 – Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz e Stefanos Tsitsipas (con il greco a sostituire Jack Draper, fermato da un infortunio). Chi conquisterà la vittoria finale, si porterà a casa qualcosa 6 milioni di dollari: un assegno da capogiro che batte quello riservato al vincitore dell’US Open 2025, ‘solo’ a 5 milioni di dollari.

Ricordiamo che i presenti riceveranno un gettone da circa 1,5 milioni di dollari, a prescindere dal risultato finale. Per il vincitore ci sarà un ‘plus’ di 4,5 milioni. Anche se non è stato reso nota la somma complessiva utilizzata per coprire l’evento, è lecito immaginarsi che fra gettoni e premio finale siano stati stanziati non meno di 13,5 milioni di dollari, che si traducono in uno dei montepremi più alti mai messi in palio per un’esibizione tennistica.

Nonostante non abbia valenza a livello di classifica Atp né blasone, il ricchissimo ritorno economico è la motivazione principale che spinge i migliori giocatori del mondo a disputare la competizione. Nel 2024 Sinner si è aggiudicato 6 milioni di dollari, quest’anno punta a ripetersi. Ma per farlo dovrà arrivare fino in fondo.

Intanto stasera dovrà imporsi su Tsitipas nel quarto di finale. In programma oggi anche l’esordio di Zverev e Fritz, mentre Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, partono direttamente dalle semifinali grazia al ‘bye’ deciso dagli organizzatori.

Ecco il calendario (tutti i match si giocano alle 18.30).

Quarti di finale - Mercoledì 15 ottobre

● Jannik Sinner (ITA) vs Stefanos Tsitsipas (GRE).

● Alexander Zverev (GER) vs Taylor Fritz (USA).

Semifinali - Giovedì 16 ottobre

● Carlos Alcaraz (ESP) vs Zverev o Fritz.

● Novak Djokovic (SRB) vs Sinner o Tsitsipas.

Finale - Sabato 18 ottobre.

● Finale 3°/ 4° posto.

● Finale 1° / 2° posto.