Atp Roma, Musetti sfida Alcaraz per un posto in finale: orario e dove vederla in tv

Roma, 15 maggio 2025 – L’appuntamento con la storia è fissato per venerdì 16 maggio alle ore 15.30 al Foro Italico di Roma. Lorenzo Musetti cerca la sua prima finale a Roma e cerca di portare avanti la sua sontuosa campagna sulla terra rossa dopo la finale di Montecarlo e la semifinale di Madrid, con alle viste, ovviamente, il Roland Garros. Di fronte, lo scoglio più duro: Carlos Alcaraz. Sei i precedenti tra i due ma una sola vittoria di Musetti nel lontano 2022. Ora, però, il tennista azzurro ha alzato ulteriormente il suo livello e sembra aver completato il suo processo di maturazione per poter stare a lungo termine su questi parametri da top ten e top five. Sarà battaglia. L’Italia culla di avere di nuovo un giocatore azzurro in finale e spezzare una maledizione che dura dal 1978 quando Adriano Panatta venne sconfitto da Bjorn Borg in cinque set (1-6, 6-3, 6-1, 4-6, 6-3). Sono passati 47 anni.

Precedenti e dove vederla in tv

Due talenti naturali, uno sbocciato un po’ prima, l’altro in fase di grande ascesa verso l’olimpo. Musetti-Alcaraz è un manifesto generazionale e anche di stile. Rovescio bimane e potenza da una parte, rovescio a una mano e tocco dall’altra. Contrapposizione totale. I precedenti, per ora, dicono Spagna con cinque vittorie su sei di Carlos nei confronti di Musetti. L’ultimo proprio a Montecarlo, in finale, dove Alcaraz ha vinto al terzo set con Musetti limitato da qualche acciacco fisico. L’unica vittoria di Lorenzo risale ad Amburgo 2022 sulla terra, anche lì in tre set. Al Roland Garros 2023, invece, successo in tre set dello spagnolo. Gli altri due precedenti si sono disputati sul veloce, superficie un po’ meno affine a Lorenzo e ai fini di un pronostico a Roma contano il giusto. Il cammino di Alcaraz è stato esemplare, sconfitti in due set Draper, Djere e Lajovic, e solo il russo Khachanov lo ha fatto soffrire con una estenuante lotta al terzo set. Per Musetti percorso netto senza perdere un set, partendo da Virtanen, passando da Nakashima e Medvedev, per concludere con Zverev, battuto esattamente come al torneo olimpico di Parigi. Per quanto riguarda la diretta tv, buone notizie per tutti gli appassionati e non. Il match tra Musetti e Alcaraz, in programma venerdì 16 maggio sul Centrale non prima delle 15.30, sarà trasmesso in diretta in chiaro su Rai Uno. A pagamento, invece, live su Sky Sport Tennis, canale 203. In streaming su Raiplay e Sky Go.

