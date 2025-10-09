Musetti e Paolini: è la stessa caccia. Doppia speranza Finals da blindare

O tutto o niente. Paolini e Musetti, due sogni Finals che restano in bilico dalla terra delle albe e guardano al tramonto di una stagione, aspettando un lieto fine. Race differenti, ma stesso obiettivo e classifica: ottavo posto, appena dentro il torneo dei ’maestri’ e delle regine fra Torino e Riad. Proprio ieri il toscano, nel master 1000 di Shanghai, ha perso (6-4, 6-2) quello che era una sorta di derby in chiave Race contro il canadese Auger Aliassime. Il gigante che scaglia servizi a 240 all’ora è in scia al braccio d’oro di Carrara, ad appena 500 punti di distanza. Ed è l’unico che potrebbe accaparrarsi il posto al Masters di Lorenzo: troppo indietro Casper Ruud, lontano praticamente un migliaio di lunghezze.

Il toscano capitola contro un Aliassime ispirato e praticamente impeccabile al servizio, capace di conquistare la partita dei vincenti e dei gratuiti. Il canadese la freccia sta provando a metterla, ma i quarti di finale conquistati non bastano: per ultimare il sorpasso sull’azzurro servirebbe portare a casa il titolo del mille cinese. Lo aspettano una sfida con il francese Riderkneck poi, eventualmente, il vincente fra Medvedev e De Minaur.

Quanto a Musetti ora però resta poco margine per sbagliare. Il toscano difende da qui al finale di stagione 210 punti, frutto della semifinale all’Atp 500 di Vienna e del primo turno del mille di Bercy raggiunti lo scorso anno. Poco meno della metà (100) quelli messi in ghiaccio da Aliassime nel 2024. Spazio di manovra da qui a fine anno ce n’è, l’importante, per il carrarino, sarà arrivarci con le pile cariche e la mente sgombra: ieri ancora scintille col pubblico cinese.

Si guardano invece da una parte all’altra di un tabellone allineato agli ottavi, Jasmine Paolini ed Elena Rybakina. Una manciata di punti (una cinquantina) le separano nella Race verso Riad e un turno in più o uno in meno al Wta 1000 di Wuhan, dove stanno giocando ora, possono completamente cambiare gli scenari della corsa di fine anno. Si perché all’una basterà semplicemente fare meglio dell’altra in questo torneo per rientrare tra le prime otto elette delle Wta Finals. Se Rybakina non ha faticato ieri contro la romena Cristian (6-4, 6-3), Jasmine invece è stata protagonista di una prova di carattere contro la padrona di casa Yuan, battuta 3-6, 6-4, 6-3 grazie a un’emozionante rimonta. Una partita in cui "è stato importante alzare il livello", dice l’azzurra, o Bao Zong, come la chiama il pubblico, a ieri la giocatrice con più partite vinte in terra cinese nel 2025. Oggi (8,30), l’attende Tauson.

Intanto, tra una settimana (15-18 ottobre, esclusiva Netflix) è atteso il ritorno di Jannik Sinner in Arabia Saudita per il Six Kings Slam. L’azzurro è chiamato a difendere il titolo Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz e Stefanos Tsitsipas. Jannik in campo già il 15 nella semifinale contro il greco.