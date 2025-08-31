Musetti e Sinner: ottavi per due. Brividi Jannik, rimonta da urlo

Fuochi d’artificio sotto il sole. Brividi e colpi di scena, Sinner-Shapovalov è il film della rimonta da manuale, l’ode alla pazienza di Jannik. Match che si chiude con un 5-7, 6-4, 6-3, 6-3 in favore dell’azzurro e una pallina scagliata in cielo. Jannik è pronto per gli ottavi degli Us Open (quinta volta di fila a livello Slam) con il vincente di Bublik-Paul giocata nella notte italiana.

Con Shapovalov c’era da aspettarsi una sfida pirotecnica: sin dai primi scambi fioccano ace, vincenti, e pure qualche errore di troppo. Il canadese mancino imposta il match su servizio e diagonale di rovescio, un braccio di ferro con il numero 1 al mondo. Cerca di aggredirlo in risposta, così Jannik si ritrova sotto di un break (1-3) dopo pochi minuti, mentre Shapovalov serve alla grandissima e colleziona 5 ace in due turni di battuta. Ritmi brucianti per il talentuoso canadese sfuggito alle briglie della regolarità, Sinner fatica a trovare il ritmo mentre il 26enne nato a Tel Aviv pesca dal cesto tutti i colpi migliori del repertorio.

Jannik lo aveva detto prima dell’incontro: "E’ un giocatore pericolosissimo". E in effetti Denis sembra pure impermeabile ai cambi di ritmo del numero 1, decisamente poco brillante nei propri turni di servizio. Sinner va sotto di un parziale, fatica, a testa bassa, fa tesoro della frase di coach Vagnozzi, un maestro a sbloccare il campione nei momenti difficili: "Oggi è così, bisogna stare lì e lottare". Tante chance sprecate, ma il match si ribalta con un parziale azzurro di 9-0 (fra terzo e quarto set), fino al match point che vale il turno successivo e una frase liberatoria: "Sono ancora qua".

Poco prima, nel pomeriggio, il campo si è fatto ring davanti all’amicizia. C’è che Musetti e Cobolli con racchette e palline se le danno di santa ragione da quando avevano nove anni, e ieri non sono stati da meno sino al finale choc. Il derby azzurro degli Us Open va a Lorenzo, ma è una vittoria senza gioia: Cobolli si ritira dopo due set e mezzo indietro 6-3, 6-2, 2-0: "Non riesco a tenere la racchetta in mano". Un set e mezzo di spettacolo, poi le energie del romano si affievoliscono rapidamente e spunta un dolore all’avambraccio che non gli permette di continuare. "E’ un finale amaro – chiude Musetti –, affrontare un amico vuol dire anche affrontare un po’ se stessi" e ora ai suoi primi ottavi a New York c’è Munar.

Dopo una giornata tutta in azzurro ecco 24 ore di tregua per i nostri. L’eccezione la fa il doppio: Sara Errani e Jasmine Paolini oggi in campo (non prima delle 17 italiane) contro la coppia Kessler-Stearns. Diretta tv su Supertennis e su Sky.