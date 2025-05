Musetti non si ferma, batte Medvedev e vola ai quarti dell’Atp di Roma

Roma, 13 maggio 2025 – Era sempre stato battuto, seppur sul veloce, e non era facile. Lorenzo Musetti e Daniil Medvedev, una storia che ora cambia. Il tennista azzurro sbarca ai quarti di finale del torneo di Roma dopo una partita esemplare e vinta in due set 7-5 6-4 contro la ragnatela russa. Superlativo Lorenzo nel primo set, decisivo con due break nel finale, ancora di più nel secondo, dove è subito scappato via ma ha dovuto gestire la pressione di tre ore di attesa sul match point causa pioggia. Alla fine, è bastato il primo punto per chiudere la contesa. Prosegue l'ottima campagna sul rosso di Musetti dopo Montecarlo e Madrid. Ora la sfida contro il vincente di Zverev-Fils.

Il primo set

La tattica di Medveved è sempre la solita, ovvero imbastire la sua classica ragnatela di scambi da fondo campo, mentre Musetti è più abile nella variazione e nell’accelerazione. La diagonale di rovescio non rappresenta un problema per l’azzurro che invece ha bisogno di sfondare spesso con il diritto e accorciare gli scambi. I primi game sono in mano ai servizi, con poche occasioni, anche se ogni tanto Musetti lascia andare il suo proverbiale rovescio lungo linea, spesso imprendibile. Al servizio, i giocatori concedono poco e con una preziosa smorzata Musetti pareggia sul 2-2. Medvedev, dal canto suo, sforna una buona percentuale di prime palle e non concede chance a Musetti per il break e in generale nei primi cinque game chi era alla risposta si è spinto al massimo fino a 15. Lorenzo non è da meno e alla prima palla buona accelera di dritto, cercando di togliersi dalla ragnatela del russo con profitto. Sul 4-3 Medvedev, Musetti prosegue con il suo grande tennis, prima accelerazione di diritto e poi demi volèe nei pressi della rete, senza dimenticare la prima di servizio che regala il 4 pari. Il nono game è invece quello più lottato, con Musetti che va 15-30, sfruttando un diritto out di Medvedev, e a seguire 15-40 per le prime due palle break dell’incontro. Annullata la prima, il russo capitola sulla seconda a causa di un Musetti aggressivo, che comanda lo scambio fin dalla risposta per poi sfondare con il diritto inside-in che fa esplodere la Grand Stand Arena. Ma Medvedev reagisce e con una riga e una risposta sul serve and volley di Musetti si guadagna due palle del contro break: rovescio lungo linea e 5-5. Tutto quello che non è successo nei primi sette game succede nel finale, perché Musetti gioca un ottimo undicesimo gioco e strappa nuovamente il servizio con una preziosa smorzata che coglie impreparato il russo. Stavolta, Lorenzo riesce a chiudere dopo quasi un’ora di gioco con buona solidità al servizio e un errore di diritto di Medvedev: 7-5.

Secondo set e sospensione per pioggia

L’approccio di Musetti al secondo set è eccezionale. Con due passanti, uno di rovescio e l’ultimo di diritto, arriva subito il break nel game di apertura, che poi Lorenzo conferma subito dopo per il 2-0. Medvedev prova a reagire, ma Lorenzo gioca un tennis variabile, con palle sempre diverse tra rovesci in back e in top, accelerazioni di diritto e fasi di studio. E’ soprattutto il back di rovescio lungo linea a creare maggiori grattacapi al russo che comunque riesce a uscirne e ad accorciare sul 2-1. Lorenzo è solido e non si scompone, così il suo game di servizio, seppur lottato sul 30 pari, lo porta a casa per mantenere il vantaggio per il 3-1, ma Medvedev non molla la presa e con uno scambio di buona lena accorcia nuovamente le distanze. Il sesto game è perfetto, Musetti non lascia scampo al russo, lo lascia a zero e chiude con un ace centrale per il 4-2 che lascia ancora margine. Daniil risale sul 4-3 nel settimo game e prova a ingarbugliare l’ottavo a Musetti, che si ritrova sotto 15-30, ma l’azzurro si aggrappa al servizio e poi a un diritto in contropiede per ribaltare la situazione guadagnandosi un meritato 5-3. Al nono game ci sono punti alternati, uno lo fa Medvedev, l’altro Musetti e così via fino al 30 pari quando Lorenzo manca di poco un colpo che lo avrebbe mandato a match point. Il russo sale dunque 5-4 e costringe Lorenzo a giocarsi la partita al decimo game. Medvedev gioca le ultime cartucce e trova profondità nei colpi, in più inizia a scendere la pioggia e Musetti sbaglia un diritto e un rovescio. Sul 30 pari, sotto un diluvio universale, Lorenzo ha pazienza e trova la smorzata che vale il match point, ma non si può continuare e scatta la sospensione. Il campo era zuppo. Il rischio, in questi casi, è farsi prendere dalla tensione e dall'ansia. La partita, dunque, riprende dopo tre lunghe ore di pioggia e dopo riscaldamento, come da regole. Di fatto, si gioca un solo punto, perché lo scambio da dieci colpi finisce con un diritto di Musetti sulla linea. Lorenzo chiude 7-5 6-4 ed è il primo italiano a salire ai quarti di Roma dopo aver fatto finale a Montecarlo e semifinale a Madrid nello stesso anno. Ora Zverev o Fils, per una sfida da brividi che vale la semifinale.