A New York splende Musetti: Munar dominato e quarti agli Us Open

New York, 1 settembre 2025 – Non è mai facile avere le stelle nel destino. Il rovescio scolpito nel marmo di Carrara rifila una 6-3, 6-0, 6-1, alla grinta spagnola uscita dai campi della Nadal Academy e si prende il suo primo quarto di finale a New York (contro il vincente di Sinner-Bublik). L’avversario di Musetti, Munar, ha da sempre un grande nome da cui smarcarsi, quello del mancino di Manacor. Non ci è ancora riuscito del tutto nella sua migliore stagione di sempre, lasciata alle spalle quella posizione numero sessanta che era diventato un incubo (ora è 44°). Ma il toscano ha guadagnato nuova concretezza, non c’è solo più bello nel suo tennis: ci sono convinzione, profondità di palla e una fame di punti rinnovata per uscire da quel «ma io gioco meglio sulla terra».

E allora si parte a tutta con il servizio, qualche scambio in più per prendere i giri sulla palla di Jaume: il break arriva presto per l’azzurro, al terzo game, mentre di tanto in tanto si concede pure un ricamo a rete. La varietà dei colpi contro un tennis semplice e muscolare. Mezz’ora praticamente di assolo di Musetti, perché in poco tempo le idee di Munar finiscono. E allora il toscano piazza il break anche in dirittura d’arrivo: 6-3 su un campo disegnato dal talento.

La ripresa è un autentico dominio azzurro: 6-0 e tre break di file a un Munar boccheggiante. Lorenzo concentrato e determinato, con le gambe ancora fresche per le poche ore passate sui campi. I colpi assortiti funzionano tutti e atterrano a un palmo dalla riga, il servizio viaggia mentre l’avversario manca l’anticipo che servirebbe.

Lo spagnolo le prova tutte: si avvicina al campo, taglia lo scambio con la smorzata. Ma il carrarino resta il padrone del campo: piazza due break, sul 3-1 e sul 5-1. Da lì chiudere, per il primo quarto di finale in carriera a New York, è un attimo.