Musetti oggi contro Diallo: a che ora e dove vedere i quarti di Atp Madrid 2025. I precedenti

Madrid, 1 maggio 2025 - Lorenzo Musetti non vuole accontentarsi. Dopo la vittoria ai danni dei Alex de Minaur (6-4, 6-2) che gli ha garantito per la prima volta in carriera l'accesso nella Top 10 del ranking (è virtualmente nono), il toscano punta la semifinale dell'Atp di Madrid. Alla sfida che lo attende nei quarti di finale, il nostro portacolori si presenta sicuramente da favorito. Non solo per quanto dimostrato finora sulla terra rossa iberica e ancor prima a Monte Carlo, ma anche per l'avversario che troverà dall'altra parte della rete, ossia il lucky loser Gabriel Diallo, reduce dall'affermazione in rimonta ai danni del bulgaro Grigor Dimitrov, ko 5-7, 7-6, 6-4. In precedenza, il canadese - ripescato dopo l'eliminazione nelle qualificazioni per via delle tante assenze nel torneo - ha superato il belga Zizou Bergs (6-1, 6-2), il polacco Kamil Majchrzak (7-5, 4-6, 6-4) e il britannico Cameron Norrie (2-6, 6-4, 6-4). Il percorso nella capitale spagnola rappresenta il miglior risultato in carriera e finora gli ha permesso di guadagnare virtualmente 24 posizioni nel ranking, salendo al 54° posto.

I precedenti

Quello all'Atp di Madrid sarà il terzo confronto fra Musetti e Diallo. Il bilancio è in perfetta parità, con un successo a testa. Il primo precedente risale al 2023, quando nella fase a gironi della Coppa Davis disputata a Bologna il canadese mandò al tappeto l'avversario con il punteggio di 7-5, 6-4. L'azzurro si è preso la rivincita a inizio 2025, battendo il sudamericano a Hong Kong per 6-4, 6-3.

Orario e dove vedere la sfida

Il match fra Musetti e Diallo è in programma oggi, giovedì 1 maggio. Trattandosi del terzo incontro di giornata sul Manolo Santana Stadium dopo quello fra il norvegese Casper Ruud e il russo Daniil Medvedev, e quello fra la statunitense Coco Gauff e la polacca Iga Swiatek, non inizierà prima delle 20. A trasmettere la partita in diretta tv sarà Sky Sport Tennis (203). Si potrà seguire la sfida anche in streaming su Sky Go e Now.

