Tokyo, Musetti si ritira nei quarti contro Tien

Roma, 29 settembre 2025 – Dopo l'approdo di Jannik Sinner in semifinale, è arrivato il ko di Lorenzo Musetti, sconfitto nei quarti di finale del "China Open", torneo Atp 500 in corso al "Beijing Olympic Green Tennis Center" di Pechino. L'azzurro si è ritirato nel corso del terzo set del match contro lo statunitense Learner Tien, ieri vincitore contro Flavio Cobolli.

Il carrarino ha chiesto un medical timeout sul 2-1 in favore di Tien nel secondo set, dopo un primo set vinto. Poi è rientrato in campo ma sul 3-0 per lo statunitense nel terzo set, il campione azzurro ha deciso di ritirarsi tra i fischi del pubblico, probabilmente a causa delle polemiche dopo le frasi offensive di Musetti verso i cinesi.

All'inizio della partita Musetti ha giocato il suo solito tennis, vincendo il primo set per 6-4. Poi ha accusato un calo e Tien ha preso il comando del gioco. Lo statunitense ha strappato il servizio all'azzurro nel quarto gioco della seconda frazione e poi ha chiuso il parziale imponendosi per 6-3. Nel terzo set Musetti ha perso di nuovo la battuta nel primo e nel terzo gioco, prima di alzare bandiera bianca sul 3-0 in favore di Tien. Adesso lo statunitense, 19enne, alla prima semifinale in carriera nel circuito maggiore, affronterà il vincente del match fra il tedesco Alexander Zverev e il russo Daniil Medvedev. Da capire se Musetti riuscirà a recuperare in fretta da questo infortunio: per lui c'è il Masters 1000 di Shanghai alle porte e poi la corsa per ottenere un posto alle Nitto Atp Finals di Torino.

Secondo quanto riporta SuperTennis, il problema fisico di Musetti sarebbe alla coscia sinistra, per la quale era già uscito "malconcio" dal match d'esordio a Pechino contro Mpethsi-Perricard.