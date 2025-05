Musetti-Zverev: dove vederla in tv

Roma, 13 maggio 2025 – Finale Montecarlo, semifinale Madrid, per ora quarti di finale a Roma. La campagna terraiola di Lorenzo Musetti è stata fino a qui eccellente e nella giornata di mercoledì 14 maggio servirà un altro passo per conquistare un posto in semifinale agli Internazionali d'Italia. Sconfitto Daniil Medvedev, al termine di una partita molto solida per gioco e mentalità, Musetti affronterà il tedesco Alexander Zverev, remake dei quarti di finale del torneo Olimpico di Parigi 2024. In palio un posto nei migliori quattro al Foro Italico di Roma.

I precedenti

Non era facile per Musetti affrontare Medvedev, che lo aveva sconfitto due volte sul veloce. Ma la versione 2025 di Lorenzo, sulla scia del 2024, è sempre migliore, con qualità tennistica ma soprattutto maturità mentale. Lo ha dimostrato nella lunga sospensione per pioggia sul match point contro il russo, con tre ore di stop per poi giocare un solo punto, quello della vittoria. Il vecchio Musetti probabilmente non sarebbe stato in grado di gestire la pressione, quello di oggi sì. Approdato nei quarti, primo italiano di sempre a riuscirci nello stesso anno con finale a Montecarlo e semifinale a Madrid, Musetti ora chiederà strada ad Alexander Zverev, in una rivincita del quarto di finale del torneo olimpico a Parigi 2024. Fu, quella, una battaglia sulla terra che Musetti vinse dopo oltre due ore di gioco per 7-5 7-5. Anche sul veloce Musetti ha sconfitto Zverev, stavolta al torneo di Vienna a ottobre per 2-6 7-6 6-4. L’unica vittoria del tedesco, invece, risale a Madrid 2022 su terra, ma per ritiro di Musetti al secondo set quando già aveva perso il primo per 6-3.

Dove vederla in tv

La partita tra Musetti e Zverev si giocherà mercoledì 14 maggio non prima delle ore 20.30 sul campo Centrale del Foro Italico, in un programma che parte alle 13 con Gauff-Andreeva, a seguire un succoso Alcaraz-Draper (partita impronosticabile) e, prima di Musetti, la sfida tra Sabalenka e Zheng. Diretta sui canali Sky Sport, 201 e 203, in streaming su Sky Go. Diretta in chiaro su Rai Due.

