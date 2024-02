Nardi in finale a Chennai. Sinner è a Rotterdam. Obiettivo: numero 3

È tutto pronto per il grande ritorno in campo, a Rotterdam. La prima partita di Jannik Sinner dopo il successo nell’Australian Open: "Non sarà facile: Botic è un avversario duro. Ma non guardo oltre in tabellone, mi concentro sul primo turno. Credo che giocherò mercoledì, per cui ho ancora un po’ di tempo per preparare il match" ha detto l’altoatesino. Botic è il padrone di casa, l’olandese Van de Zandschulp, contro cui è iniziato anche il suo cammino a Melbourne. "Ma giocare indoor è totalmente diverso – ha spiegato ieri Sinner –. Botic è un ottimo giocatore, lo rispetto molto. Il pubblico chiaramente sarà per lui, ma ci sarà una bella atmosfera e sarà un piacere per me farne parte". Vincendo a Rotterdam Sinner diventerebbe numero 3 del mondo, ieri è tornato sul tema delle critiche dimostrando molta maturità: "Ci sono e ci saranno sempre, non puoi fare contenti tutti. Devi affrontarle con la giusta mentalità. Nel 2022 avevo perso contro Carlos Alcaraz allo US Open in cinque set. Avevamo finito tardi poi ero andato in Davis, ma non avevo giocato al 100%. Stavolta la situazione era simile".

Intanto Luca Nardi giocherà oggi a Chennai, cercando il sesto titolo su sette finali Challenger e l‘ingresso, per la prima volta in carriera, in Top 100. Il marchigiano, numero 114, in semifinale ha annullato un matchpoint al taiwanese Chun Hsin Tseng, oggi sfiderà per il titolo l‘indiano Sumit Nagal.