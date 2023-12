Nick Kyrgios choc: “Sono stanco, vorrei smettere”

Roma, 12 dicembre 2023 – Potenza, talento cristallino, un goccio (forse di più) di follia e l’immancabile sfortuna. La formula di Nick Kirgios, il tennista australiano che fa sempre parlare di sè, e questa volta ha annunciato che non giocherà lo slam di casa e vorrebbe ritirarsi.

"Se dipendesse da me, a dire il vero, non vorrei più giocare. Ma devo farlo. Sono esausto, sono stanco. Ho subito tre interventi chirurgici ultimamente – ha detto al podcast "On Purpose" di Jay Shetty – . Ho solo 28 anni. Ho sempre desiderato poter avere una famiglia e non soffrire. Quando mi alzo, non riesco a camminare senza dolore".

"Anche se vincessi Wimbledon, la gente direbbe: adesso fallo di nuovo – prosegue il talento australiano -. Questa è la corsa al successo della vita. Basta? Sono molto contento della mia vita, ho più che abbastanza per godermela".

Sembrava destinata alle stelle la carriera di Kyrgios: ha raggiunto la finale di Wimbledon nel 2022 perdendo contro Novak Djokovic in quattro set, poi agli Us Open ha eliminato Daniil Medvedev. Era nel momento migliore della carriera quando s'è dovuto fermare per rimuovere una ciste all'articolazione del ginocchio e da allora ha giocato solo una partita, contro Yibing Wu a Stoccarda quest'estate. Però intanto s'è aperto un profilo su Onlyfans.