Nole, la rabbia e il fan degli albori. Quarti di nobiltà contro Alcaraz

Carattere, orgoglio e ricordi. L’Australian Open di Novak Djokovic è una tempesta emotiva che si allarga. Il campo cancella i primi dubbi su un Nole non troppo in forma (6-3, 6-4, 7-6 (4) a Jiri Lehecka). Poi quando cade l’ultima pallina e si delinea il quarto di finale ’generazionale’ con Alcaraz, ecco il colpo di coda del campione serbo: rifiuta l’intervista post match con Courier. Perché? Per alcune parole poco gradite da parte di Tony Jones, giornalista dell’emittente che copre il torneo australiano: "Novak è sopravvalutato e un ex giocatore, eliminatelo". E Djokovic spiega così sui propri social: "Ha preso in giro i tifosi serbi facendo anche commenti offensivi verso di me. Da quel momento non ho ricevuto scuse ufficiali dall’emittente né dal giornalista".

A Novak, un’occasione per far sbollire la rabbia, l’ha offerta un suo tifoso di vecchia data, incontrato vent’anni fa proprio in Australia, quando la carriera del serbo era appena all’inizio. L’incontro ’carrambata’ con l’ammiratore che nel 2004 gli avrebbe predetto vari Slam, e pure consigliato lo storico coach Marián Vajda fa quasi sgorgare le lacrime dagli occhi dell’asso serbo. Domani, ai quarti di finale Sarà una sfida generazionale quella tra Djokovic e Alcaraz. Lo spagnolo vuole la rivincita della finale olimpica che ha visto trionfare il serbo, battuto però in finale a Wimbledon. Carlitos a Melbourne ha raggiunto i quarti senza troppa fatica, complice il ritiro di Jack Draper. Lo spagnolo ha nel mirino l’unico titolo del Grande Slam che gli manca. Il vincitore del duello Djokovic-Alcaraz potrebbe incontrare Alexander Zverev in semifinale. Il numero 2 del mondo ha sconfitto il francese Ugo Humbert, per 6-1, 2-6, 6-3, 6-2. Entrambi guardano il risultato di Sinner-Rune e Sonego-Tien giocate prima dell’alba italiana.

Intanto, il doppio Simone Bolelli-Andrea Vavassori ha raggiunto i quarti di finale battendo Pedro Martinez e Jaume Munar, sconfitti 6-3 7-6(6) e ora incontreranno i portoghesi Nuno Borges e Francisco Cabral. Si chiude al secondo turno l’Australian Open di Sara Errani e Jasmine Paolini battute da Mirra Andreeva e Diana Shnaider 7-5 7-5 - replica della finale olimpica vinta dalle azzurre a Parigi. Andrea Vavassori, impegnato anche nel doppio misto con Sara Errani, cede 6-3 6-4 contro i britannici Olivia Nicholls ed Henry Patten.

g. t.