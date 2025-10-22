Non accadeva da 16 anni, il pilota della Hypercar del Cavallino sostituirà Hamilton nelle FP1. Le libere di Fuoco: un italiano sulla Ferrari in Messico

La sostituzione sembra quasi un’operazione nostalgia, specie se ruota attorno un uomo Rosso come il Fuoco. Sì, lui, Antonio, il pilota Hypercar, l’italiano che tornerà a guidare una Ferrari durante un fine settimana di Formula 1 dopo 16 anni: come confermato dalla scuderia di Maranello sui social. Fuoco (nella foto da Instagram @antonio–fuoco1) sostituirà Lewis Hamilton al volante della SF-25 nelle Fp1 (le prove libere) del Gran Premio del Messico.

Pilota ufficiale del Cavallino nelle competizioni Endurance e vincitore della 24 Ore di Le Mans nel 2024, Fuoco scenderà in pista affiancando Charles Leclerc come parte del suo programma da pilota di sviluppo della Scuderia. L’italiano, nonostante sia già sceso più volte in pista con una vettura di F1 durante sessioni di test privati, è considerato un debuttante e, per tale ragione, è stato scelto da Ferrari per disputare una delle quattro sessioni stagionali destinate ai rookies, come previsto da regolamento.

La bellezza di sedici anni fa, nel 2009, gli ultimi due italiani a scendere in pista furono Luca Badoer e Giancarlo Fisichella, entrambi in sostituzione di Felipe Massa dopo il grave incidente dell’Hungaroring. Il pilota italiano prenderà il posto di Hamilton perché l’inglese, finora, non ha ancora saltato nessuna sessione nell’arco della stagione al contrario quanto fatto da Charles Leclerc.