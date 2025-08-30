Us Open, Sinner in campo contro Shapovalov. “Non riesco a tenere in mano la racchetta”, Cobolli abbandona e si arrende all’amico Musetti

Roma, 30 agosto 2025 – Jannik Sinner è in campo contro il canadese Shapovalov. L’azzurro, numero uno al mondo, cerca il passaggio nel terzo turno dell’Us Open. Terzo turno che non è riuscito a passare Flavio Cobolli che si è dovuto arrendere, anche per guai fisici, all’amico Lorenzo Musetti nell’atteso derby azzurro.

Il campo si è fatto ring davanti all’amicizia. C’è che Musetti e Cobolli con racchette e palline se le danno di santa ragione da quando avevano nove anni, e oggi non sono stati da meno.

Il derby azzurro degli Us Open va a Musetti, ma è una vittoria senza gioia: Flavio Cobolli si ritira dopo due set e mezzo: “Non riesco più a tenere la racchetta in mano”.

Il toscano parte deciso verso l’obiettivo, la missione ottavi, nonostante l’allenamento fianco a fianco di poche ore prima, con il piccolo Ludovico Musetti che fra gli altri capita pure fra le braccia di qualcuno dello staff Cobolli, così come in una grande famiglia.

Dal Lemon Bowl 2012 agli Us Open 2025 dove Lorenzo ha perso appena un set per strada, Flavio usciva da due maratone in cinque set: entrambi concedono palle break – figlie della tensione del derby – nel loro primo turno di battuta. Ma a rompere il ghiaccio per primo è il carrarino col rovescio lungolinea: il marchio di fabbrica si stampa a un palmo dalla riga per il break che vale la prima mini fuga. Forza, traiettorie alte e angoli stretti i punti di forza di Musetti nel primo parziale, con Cobolli costretto a fare il tergicristallo sul campo con due vere maratone già sulle gambe fino al 6-3 per Lorenzo.

Impatto choc sulla partita del romano: alla ripresa lascia subito per strada la battuta, poi le energie sembrano abbandonarlo, mentre un paio di errori di Musetti (tra i quali uno smash sbagliato a campo aperto) quasi lo rimettono in partita. Il braccio d’oro di Carrara prende il largo sul 4-1 mentre Cobolli – che già indossa un tutore alla ’Sinner’ – lamenta un problema all’avambraccio. Il time out medico fa bene a Flavio e male a Lorenzo che si fa incredibilmente strappare il servizio a zero e il gap fra i due si ricuce un pelo. Solo per un attimo, perché al turno successivo Musetti si riprende il maltolto ed è pronto a servire per il secondo set mentre l’altro azzurro continua a remare da fondo, provando a restare aggrappato alla partita con le unghie e con i denti. Al toscano servono praticamente dieci minuti per chiudere il game decisivo del secondo set e centrare il 6-2.

L’avvio del terzo parziale è scorato, con Cobolli senza energie, il romano a qul punto decide di ritirarsi, sotto 2 set e due game a zero.