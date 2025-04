Non sempre si può vincere, la Tigre lo sa

Grilli

È la numero uno al mondo. Il soprannome di ‘Tigre’ ben riassume la sua attitudine feroce sul campo. Eppure Aryna Sabalenka, formidabile tennista bielorussa di 26 anni, ha una capacità innata e rara che impreziosisce non poco il suo status di fuoriclasse. La capacità di perdere senza fare drammi, senza spaccare racchette, evitando di prendersela col mondo intero perché l’avversaria di turno ha osato batterla. A Stoccarda, dopo la finale che l’ha vista cedere alla lettone Jelena Ostapenko, quarta del ranking mondiale, gli applausi del pubblico erano rivolti soprattutto a lei. Perché ha subito saputo controbattere con l’ironia alla fortissima delusione del momento: per la quarta volta, infatti, Aryna aveva visto svanire il titolo solo all’ultimo atto. In palio, per la vincitrice del torneo, c’era una Porsche. E la bielorussa ambiva a portarsela a casa, senza false modestie, come dichiarato anche prima della partita. Poi, il match ha finito per negarle il rombante premio. Ed ecco il colpo di classe: "Congratulazione a Jelena e il suo team – ha detto –. Ora potere godervi questa magnifica auto. Sono felice di potermi permettere questo modello. Dopo questa finale, ne ordinerò una, perché è l’unica soluzione per me".

Sabalenka, giusto alcuni mesi fa, aveva anche dichiarato di guardare senza ansie a un futuro con il tennis in secondo piano: "Vorrei una famiglia – aveva detto – avere un figlio e poi tornare. Non voglio aspettare i 35 anni".