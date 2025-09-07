Re Sinner scende dal trono agli Us Open, il numero 1 è Alcaraz: “Ho dato tutto, non è bastato”

New York, 8 settembre 2025 – Carlos mette in pausa il tempo di Jannik. Lo spagnolo si riprende il mondo del tennis che da qualche tempo è un gioco a due. A New York Alcaraz conquista il sesto Slam della carriera e da oggi non ci sarà più Sinner in vetta alla classifica mondiale, un regno durato 65 settimane, lassù, facendo sognare tutti. Jannik però sa che è solo questione di tempo, abbassa gli occhi e dice: “Oggi ha giocato meglio di me, goditelo perché è un grande momento. Io e il mio team sappiamo quanto impegno ci abbiamo messo in questa stagione incredibile. Oggi ho fatto il meglio, più di così non potevo fare”.

Jannik Sinner con la sconfitta in finale a Flushing Meadows ha perso il numero 1 nella classifica Atp dopo 65 settimane di dominio ininterrotto: al suo posto ora il re è Alcaraz

Alcaraz si prende il grande match 6-2, 3-6, 6-1, 6-4. Così grande che nell’attesa Donald Trump sorvola il centrale dopo aver annunciato nuove sanzioni economiche alla Russia, poi passa allo spettacolo in tribuna. La partita scomoda il mondo e il presidente Usa nell’era dei nuovi campioni dopo il tempo dei ‘big three’, fa ingolfare le file agli ingressi e slittare di mezz’ora il riscaldamento tra metal detector e misure si sicurezza al top. Ma il tennis è diventato così grande che ha già sfondato il tetto di quel campo coperto per la pioggia, catturando il mondo davanti a due campioni.

Il testa a testa senza spazi per rallentare a New York come nel resto dell’anno. Sinner il messaggio a Carlos l’ha lanciato con quel ’vamos’ urlato a squarciagola dopo il piccolo calvario contro Aliassime. E prima della partita il ritornello è sempre quello: riscaldamento, due risate con il preparatore Ferrara e gli scherzi all’osteopata Cipolla. Una partita a scacchi con il servizio a far la parte della regina, la chiave di tutto. Il colpo di inizio gioco fa la differenza fin da subito: se Jannik serve la seconda, Alcaraz gli monta sopra: immediato il break dello spagnolo assetato di rivincita dopo Wimbledon. Carlitos è indiavolato come un toro che vede il rosso nel completo mattone di Jannik: varia a più non posso mentre altoatesino incredulo cerca conforto nel suo box. Stranamente poco preciso contro un avversario che fa l’alieno e gli strappa pure la battuta sul 5-2 grazie a una voleè sotterrata in rete da Sinner, poi vola avanti di un set.

Carlos Alcaraz ha battuto Jannik Sinner nella finale Us Open

C’è che Jannik fatica a scrollarsi di dosso la tensione. ha sempre detto di non pensarci, di guardare solo alle partite, una dopo l’altra, ma pesa come un macigno la difesa del numero 1. E nell’Arthur Ashe stracolmo è come stare a Brodway tante sono le stelle che affollano i posti vip. L’amica sciatrice Lindsey Vonn a due passi dal box azzurro, tra gli altri, l’attore Ben Stiller (oltre all’immancabile fan di Alcaraz, Spike Lee), le rockstar Sting e Bruce Springsteen. Poi d’improvviso pare cambiare il vento nello stadio chiuso: perché Alcaraz attraversa un piccolo calo alla battuta e Sinner prende il controllo delle operazioni, breakkando 3-1. E il momento in cui tutto viene rimesso in discussione, perché il murciano non sembra più fare così male e da fondo Jannik da fondo imposta il pilota automatico. E’ un’iniezione di fiducia, e il margine c’è ancora, perché l’azzurro serve in pratica una prima si e una no mentre l’altoatesino riporta il match in parità.

Carlos Alcaraz

Alcaraz torna come un incubo, insaziabile di punti e mosso da una nuova fame. Piazza due break di fila in una fase di grandissima ispirazione il talento di sfoga libero contro un Jannik non proprio scintillante che stizzito lancia pure la racchetta. I game passano rapidi: 1, 2, 3...5 a zero pesante in favore del murciano, che torna avanti con un assolo da campione.

Jannik Sinner - Carlos Alcaraz, finale Us Open

L’azzurro fa di tutto per tornare in partita, ma la percentuale di prima resta rasoterra, mentre lo spagnolo non perde lo smalto: a fine match Carlitos metterà a segno il doppio dei vincenti di Jannik. E il sesto slam in carriera, il secondo dell’anno in una carriera fulminea.

“Sono state tre settimane molto lunghe – chiuderà l’azzurro a fine partita –, e non vedo l’ora di tornare l’anno prossimo perché vedere uno stadio pienissimo tutto il tempo rende questo posto davvero unico, e noi possiamo solo fare del nostro meglio per regalarvi lo spettacolo”. Pieno perché in due si sono spartiti il mondo e la nuova era del tennis è in cassaforte almeno per i prossimi dieci anni.