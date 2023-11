Oggi alle 16 su Sky. Finlandia-Australia per la finale

Aspettando la sfida di domani, oggi la Coppa Davis vivrà la prima semifinale, a partire dalle 16. A Malaga si sfideranno la sorprendente Finlandia e l’Australia. Gli scandinavi hanno eliminato il Canada campione in carica nei quarti, con due punti di Otto Virtanen che hanno promosso l’unica debuttante nei quarti della competizione. Il numero 171 del mondo ha dapprima sconfitto 6-4 7-5 Gabriel Diallo, poi ha vinto il doppio decisivo in coppia con Harri Heliovaara, 7-5 6-3 contro Alexis Galarneau e Vasek Pospisil. A nulla è servito il punto di Raonic su Kaukovalta (6-3, 7-5), per salvare il Canada.

Nell’altra semifinale l’Australia ha domato in rimonta per 2-1 la Repubblica Ceca. Il primo incontro era stato vinto da Tomas Machac che ha piegato 6-4, 7-5 Jordan Thompson, mentre nel secondo Alex De Minaur ha battuto Jiri Lehecka con il punteggio di 4-6, 7-6 (2), 7-5. Decisivo il doppio con Matthew Ebden e Max Purcell che regolano 6-4, 7-5 Jiri Lehecka e Adam Pavlasek.

La semifinale dell’Italia invece si giocherà domani con inizio del primo singolare alle ore 12 (Sky).