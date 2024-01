Open d’Australia,. Berrettini sfida Tsitsipas. Musetti: esame Bonzi

Ha preso il via l’Open d’Australia, quello che rilancia ulteriormente i sogni azzurri dopo il trionfale finale della stagione scorsa, culminato con la riconquista della Coppa Davis dopo 47 anni. Nella notte passata sono scesi in campo Sinner e Arnaldi, in quella tra oggi e domani, per il primo turno, tocca a Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Flavio Cobolli.

‘Muso’, 21 anni e numero 25 Atp, se la deve vedere col francese Benjamin Bonzi, francese 27enne ora numero 110 al mondo ma già al 42. Lorenzo ha mostrato miglioramenti nell’ultimo torneo, uscendo ai quarti per mano di Bublik ad Adelaide.

Per Berrettini, sceso al n.125 Atp dopo la raffica di infortuni, la sfida è subito da brividi contro Stefanos Tsitsipas, greco numero 7 e finalista a Melbourne proprio un anno fa, sempre vincitore nei quattro confronti col romano.

Flavio Cobolli, 21enne fiorentino numero 102 Atp arrivato dalle qualificazioni, se la vedrà col cileno Nicolas Jarry, numero 18. Un osso durissimo, ma questa Italia con la racchetta domina già il mondo.