Orario Sinner – Aliassime. Dove vedere la semifinale degli Us Open

New York, 5 settembre 2025 - L'ultimo ostacolo che separa Jannik Sinner dalla seconda finale consecutiva agli Us Open risponde al nome di Felix Auger-Aliassime. L'azzurro, dopo il derby vinto nettamente contro Lorenzo Musetti, si appresta ad affrontare il canadese, che è reduce da tre affermazioni tutt'altro che banali, avendo eliminato nell'ordine Alexander Zverev, Andrej Rublev e infine Alex de Minaur. Per il 25enne di Montreal si tratta della seconda volta in carriera in una semifinale del torneo sul cemento americano: nel 2021 gli era già capitato di arrivare fino a questo punto. Sinner parte favorito, visto anche quanto mostrato nei match precedenti, ma Auger-Aliassime rappresenta un ostacolo tosto da superare. In caso di affermazione, l'altoatesino sfiderebbe nell'atto conclusivo della manifestazione il vincitore della partita fra Carlos Alcaraz e Nole Djokovic.

I precedenti

L'ultima volta che Sinner e Auger-Aliassime è stato lo scorso 14 agosto, in occasione dei quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Il match è andato in archivio con un netto successo per il nostro portacolori: 6-0, 6-2. Prima di allora, il canadese aveva sempre battuto l'azzurro. A cominciare dal 2022, quando Jannik dovette cedere il passo al rivale in occasione dell'incontro valido per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid (6-1, 6-2). I due si sono affrontati lo stesso anno a Cincinnati, con il nativo di Montreal a imporsi in rimonta per 2-6, 7-6(1), 6-1. Lo scorso anno, sempre a Madrid, l'ex numero 6 al mondo ha superato i quarti in seguito al forfait del nativo di San Candido.

I precedenti di Sinner agli Us Open

Prima dell'edizione scorsa, in cui si è laureato campione battendo in finale Taylor Fritz con il punteggio di 6-3, 6-4, 7-5, il massimo risultato ottenuto da Sinner agli Us Open era datato 2022, quando aveva raggiunto i quarti di finale, dove era stato sconfitto in cinque set da Carlos Alcaraz. Nel 2023 e nel 2021 invece il cammino dell'italiano si era interrotto agli ottavi di finale, per mano - in entrambi i casi - di Alexander Zverev. Nel 2019 e nel 2020 il classe 2001 non era riuscito a superare il primo turno, finendo al tappeto contro Stan Wawrinka e Karen Khachanov.

Orario e dove vedere l'incontro

Sinner sarà protagonista nella notte italiana fra venerdì 5 e sabato 6 settembre. La sfida con Auger-Aliassime, essendo la seconda semifinale maschile all’Arthur Ashe Stadium, non prenderà il via prima delle 1 (ora italiana). L'incontro verrà trasmesso in diretta tv su Supertennis TV (canale 64 del digitale terrestre) e da Sky Sport sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), oltre che in streaming sul sito supertennis.tv, SuperTennix, Now e su SkyGo.