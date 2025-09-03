Orario Sinner Musetti e dove vedere il derby azzurro

New York, 3 settembre 2025 - E' tutto pronto per il super derby italiano agli Us Open 2025. Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si sfidano nei quarti di finale del torneo americano: è la prima volta nella storia che una partita fra due azzurri vale un posto tra i migliori quattro in uno Slam. L'altoatesino, reduce dalla netta affermazione ai danni del kazako Aleksandr Bublik (ko 6-1, 6-1, 6-1), parte ovviamente con i favori del pronostico dalla sua parte. Anche il tennista toscano ha alle spalle una vittoria decisamente confortante: negli ottavi di finale, il classe 2002 ha mandato al tappeto lo spagnolo Jaume Munar con il risultato di 6-3, 6-0, 6-1.

I precedenti

Sinner e Musetti si sono scontrati solamente due volte nel circuito principale. Il primo match fra i due risale al 2021, quando all'Atp 250 di Anversa l'altoatesino si è imposto per 7-5, 6-2, staccando il pass per i quarti di finale. Stesso esito anche due anni più tardi al Masters 1000 di Monte-Carlo, con l'attuale numero uno del mondo a festeggiare l'approdo in semifinale battendo il connazionale i in due set (6-2, 6-2), disputati in un'ora e 15 minuti di gioco. Un match quello assolutamente dominato dal classe 2001. Una settimana più tardi rispetto a quella partita, i due azzurri avrebbero dovuto affrontarsi di nuovo nei quarti di finale dell'Atp 500 di Barcellona, ma Jannik non è potuto scendere in campo per problemi fisici. Sinner e Musetti hanno giocato uno contro l'altro anche da giovanissimi: nelle pre-qualificazioni di Roma, nel 2019, è stato il nativo di San Candido ad avere la meglio in rimonta. Assolutamente invidiabile il ruolino di marcia di Jannik nei derby italiani. Basti pensare che Sinner ha giocato finora 15 volte in un main draw contro un connazionale, uscendo dal campo sempre vittorioso.

Il montepremi

Quella fra Sinner e Musetti sarà una partita che varrà molto anche dal punto di vista economico. Già, perché chi accederà alla semifinale avrà guadagnato, durante il suo percorso sul cemento americano, 1,26 milioni di dollari. I due azzurri arrivando ai quarti di finale hanno già intascato 600 mila dollari. In caso di qualificazione alla finalissima, il montepremi salirà a 2,5 milioni di dollari, mentre il vincitore degli Us Open si porterà a casa qualcosa come 5 milioni di dollari.

Orario e dove vedere la sfida

Sinner e Musetti saranno protagonisti nella notte italiana fra mercoledì 3 e giovedì 4 settembre. La partita, essendo la seconda della sessione serale all’Arthur Ashe Stadium a partire dalle 1 (ora italiana) dopo quella fra la giapponese Naomi Osaka e la ceca Karolina Muchova, non comincerà prima delle 2. L'incontro verrà trasmesso in diretta tv su Supertennis TV (canale 64 del digitale terrestre) e da Sky Sport sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), oltre che in streaming sul sito supertennis.tv, SuperTennix, Now e su SkyGo.