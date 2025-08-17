Paolini, brividi di gioia. Gauff ko, c’è Kudermetova: "Ora mi sento in fiducia»

Nello scambio al limite il piede si torce. Lo spavento, il ghiaccio sulla caviglia, ma quel "mi sento in fiducia" nella testa di Jasmine Paolini pesa più di ogni dolore. La toscana vince (2-6, 6-4, 6-3) contro Coco Gauff una partita più simile a una sfida a scacchi che a un match di tennis e si guadagna la semifinale (terza in stagione in un WTA 1000 dopo Miami e Roma). I nervi restano saldi, mentre gli errori fioccano : al termine saranno oltre sessanta quelli dell’americana, conditi da 16 doppi falli. Jas si ferma ’solo’ a quota 44, ma è particolarmente brava a superare il momento difficile a inizio terzo set, quando la caviglia si piega nel tentativo di recuperare una palla angolata sul dritto. "Coco mi ha costretto a correre tanto, giocando in maniera incredibile – ha spiegato l’azzurra –. Poi ho cominciato a sentire molto meglio la palla. Sono rimasta lì in ogni punto, ho cercato di lottare su tutti, e ha funzionato", la chiave della partita, fra sensazioni ritrovate e il carattere deciso della 29enne di Bagni di Lucca che l’ha spinta fino alla quarta posizione mondiale. Primo set decisamente sottotono, poi la rimonta e il break decisivo nell’ottavo gioco, con Gauff che ha commesso tre errori e permesso a Paolini di piazzare l’allungo.

Spiragli di vera Jasmine in un 2025 non ancora al top. Passata dallo storico coach Furlan a un periodo lampo con Marc Lopez, per la trasferta americana Paolini è seguita dall’ex giocatore Federico Gaio. Nel mezzo del tour de force di Cincinnati ecco la sfida più importante: oggi alle 21 contro Kudermetova (dirette su Supertennis e Sky) scatta la missione per la finale. "E’ una grande giocatrice, ha un servizio potente e armi potenti – la descrive Jasmine –. È sempre dura giocare contro di lei... ma questa sarà una storia diversa. Sta giocando davvero bene, sono contenta del mio gioco qui, quindi vediamo cosa posso fare e spero che sia una buona partita". Chi ha già centrato la finale invece è la coppia Musetti-Sonego. Partita di cuore ieri, riacciuffata al match tie break: 4-6, 6-3, 12-11 a Salysbury e Kupski. Oggi a mezzanotte l’ultimo atto contro Mektic e Ram.

Gabriele Tassi