Paolini ed Errani in finale agli Internazionali: sfida contro Kudermetova e Mertens

L’anno scorso furono le mattatrici di Roma, prendendo il volo verso quell’oro olimpico che le ha proiettate nella storia del nostro sport. Jasmine Paolini e Sara Errani sono ancora lì, a giocarsi il titolo degli Internazionali. Lo faranno domani a mezzogiorno, prima della finale maschile.

Saranno Veronika Kudermetova ed Elise Mertens le avversarie. La russa e la belga hanno rifilato un doppio 6-2 alle australiane Hunter/Perez.

La vittoria di ieri in ’semi’ contro le russe Andreeva-Shnaider è stata da applausi. Un 6-4 6-4 contro le finaliste olimpiche che ha evidenziato ancora una volta l’intesa magica tra due atlete che non finiscono di stupire.

"C’é davvero tanta gioia e soddisfazione – le parole a caldo di Errani, 38 anni –. E’ stata una partita davvero tosta ma siamo state tutte e due molto solide, direi tatticamente perfette. Loro sono cresciute molto rispetto all’anno scorso. Abbiamo preparato bene tutta la parte tattica. Sapevamo che sarebbe stata una sfida tosta e siamo contente del match che abbiamo fatto. Penso sia stata la nostra miglior partita della settimana – conclude Sara – perché c’era davvero tanto vento. Mi diverto molto a giocare con Jasmine. Finché mi divertirò in campo continuerò a giocare". Del resto, perché interrompere questa alchimia magica che ha rappresentato così tanto per i colori azzurri?

"E’ sempre difficile giocare contro di loro perché sono davvero due ottime giocatrici", aggiunge Paolini.

Per le due azzurre è l’ottava finale in doppio. Oltre che in quelle dei Giochi e alla Billie Jean King Cup, hanno ottenuto il successo a Roma (Wta 1000), a Pechino (Wta 1000) e a Linz (Wta 500). Sono poi arrivate in finale al Roland Garros e hanno preso parte anche alle Finals di Riad. La vittoria è arrivata anche a Monastir (Wta 250) nel 2023, mentre è mancata in finale a Doha (Wta 1000) nel 2025 e a Melbourne (Wta 250) nel 2022.