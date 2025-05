Roma 2025, super Paolini: batte in due set Jabeur e vola agli ottavi

Roma, 10 maggio 2025 - Prima volta agli ottavi di finale. Jasmine Paolini ha vinto due partite di fila al Wta di Roma, mai gli era successo in carriera, e si qualifica agli ottavi di finale dopo aver battuto in due rapidi set Ons Jabeur per 6-4 6-3. Jasmine ora avrà di fronte la Ostapenko, in una porzione di tabellone lasciata libera da Iga Swiatek, sconfitta a sorpresa da Collins. Partita solida per Paolini, che ha anche beneficiato di una giornata non propriamente positiva della tunisina, troppi errori, accelerando nel secondo set dopo il primo vinto tra break e contro break, seppur con qualche imperfezione. Soddisfatta Jas per il successo: "Finalmente ho vinto due partite di fila a Roma".

Due tenniste non possenti di statura, ma dotate di ottimi colpi. Paolini cerca ovviamente una percentuale alta di prime palle, mentre Jabeur ha un temibile diritto appena si accorciano troppo le traiettorie. L’azzurra punta su una tattica per colpire il rovescio della tunisina e proprio con due errori su quella diagonale Jabeur concede la prima palla break sull’1-0, concretizzata da Paolini grazie a un diritto in corridoio dell’avversaria. L’azzurra ricambia il favore nel game successivo con un errore di diritto e uno a rete: 1-1. Il match resta equilibrato, tra grandi colpi ma anche errori e sul 3-2 per Paolini arriva il nuovo break, stavolta con una palla corta mal addomesticata da Jabeur nei pressi della rete. Jasmine riesce poi a concretizzare il vantaggio col servizio, sfruttando un rovescio sulla rete della tunisina, la quale nel frattempo si è spazientita per i troppi gratuiti, e così in poco tempo il punteggio recita 5-2. Jabeur tiene agilmente l’ottavo game e sul 5-3 si guadagna due palle break, trasformando la seconda con l’aiuto del nastro, che beffardamente ferma la traiettoria della palla per il 5-4. Il game decisivo non è esattamente da ricordare, perché entrambe le giocatrici commettono qualche errore di troppo, ma uno in più lo fa Jabeur che prima scaglia un rovescio out, scomposta, e poi lascia il set a Paolini con un sanguinoso doppio fallo. Nel secondo set i primi game filano via abbastanza velocemente seguendo le battute e senza chance di break, ma sul 2-1 Paolini si guadagna una palla per strappare il servizio che però non sfrutta con un rovescio lungo. Si entra nella battaglia a suon di smorzate ed errori, con le due giocatrici che si issano sul 3-3 pari, poi Paolini sale velocemente 4-3 tenendo la battuta e al game successivo mette pressione a Jabeur, che non riesce a tenere la barra dritta e spara due colpi out, lasciando sul piatto tre palle break: Jasmine concretizza immediatamente con un passante stretto di diritto che coglie in fallo la tunisina: 5-3. Nell’ultimo game, Paolini sale ancora di livello, sfonda con il diritto prima, con il rovescio lungo linea poi e alla fine chiude la contesa dopo poco più di un’ora grazie all’errore di Jabeur. Jas si qualifica agli ottavi di finale dove affronterà la Ostapenko che ha beneficiato del ritiro della tedesca Siegemund.