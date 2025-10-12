Paolini, ko che vale. In Cina finale tra cugini

Favole d’Oriente, l’una da scrivere, l’altra immortalata in un abbraccio fra cugini che da lì a qualche ora saranno ai lati opposti di una sfida. C’è ancora da aspettare per il lieto fine nella fiaba di Jasmine Paolini, sconfitta ieri a Wuhan da Coco Gauff, e ancora con solo un piede dentro alle WTA Finals. Il penultimo capitolo del libro è la finale del ’mille’ di Wuhan sfiorato. E’ già invece una piacevole storia da raccontare quella che vedrà Valentin Vacherot (204 del mondo e partito dalle qualificazioni) e il francese Arthur Rinderknech, 54 del ranking sfidarsi (oggi alle 10,30 su Sky) per il trofeo di Shanghai.

Le speranze azzurre, e quelle di Paolini, di staccare un biglietto per le ’finals’ di Riad da singolarista (in doppio è già ampiamente dentro con l’amica Sara Errani), non si sono spente dopo il 6-4, 6-3 rimediato ieri da Gauff in semifinale, ma passano dal prossimo torneo di Ningbo. E’ una sfida a tre fra l’azzurra (ottava nella Race), Mirra Andreeva (settima) ed Elena Rybakina (nona), quest’ultima potrebbe insidiare Jasmine, all’ultimo posto utile per entrare nel torneo delle maestre.

Da lunedì scatta il WTA 500. E la toscana parte con un piccolo vantaggio, dovendo difendere solo 11 punti incamerati lo scorso anno in questo periodo. Contando che Jas si è costruita un margine di 218 lunghezze sulla kazaka – e che quest’ultima difende 258 punti, basterebbe davvero poco a Paolini per garantirsi l’accesso alle WTA Finals, con pure la possibilità di effettuare il sorpasso ai danni di Andreeva, distante meno di 190 punti. Per Jas un ritmo ottimo nella vittoria contro Swiatek e da rivedere con l’americana, tutto da mettere sui binari giusti per poter brillare ancora fra le maestre di Riad.

Ma è già storia al ’mille’ di Shanghai, anzi, è un affare di famiglia. La finale, infatti, vedrà di fronte due cugini, Valentin Vacherot, 26enne monegasco, e Arthur Rinderknech, 30enne francese (le mamme Nadine e Virginie sono sorelle), che contro tutti i pronostici saranno a grande sorpresa i protagonisti dell’ultimo atto del torneo cinese. Era già una favola quella vissuta da Vacherot che, n.204 al mondo, batte in semifinale Novak Djokovic (6-3, 6-4), pur acciaccato. Ma la vittoria del francese, n.54, su Daniil Medvedev (4-6, 6-2, 6-4), dà al tutto un sapore quasi epico e probabilmente è un unicum nella storia del tennis, suggellato da un abbraccio finale in campo dal sapore: "Comunque andrà ci saranno due vincitori".

Oggi ci sarà spazio per la sfida o solo per l’emozione? "Nemmeno nei nostri sogni più grandi avremmo potuto sognare di essere in finale. È semplicemente incredibile essere in finale di un Masters 1000". Chissà se a uno dei due basta così.