Paolini ko a Wuhan, sfuma il sogno finale

Roma, 11 ottobre 2025 – Si ferma in semifinale l’avventura di Jasmine Paolini nel torneo WTA di Wuhan, in Cina. Dopo il sorprendente 2-0 rifilato alla numero 2 del mondo Iga Swiatek (prima vittoria in carriera contro la polacca), la tennista toscana si arrende a Coco Gauff, terza nel ranking Atp. Il punteggio è di 6-4, 6-3, per la statunitense, che si regala la finale in poco più di un'ora e 20 minuti di gioco. Affronterà la vincente tra Pegula e Sabalenka.

Match in bilico tra la fine del primo e l’inizio del secondo set quando ci sono stati ben 11 break su 11 game. Alla fine Gauff tiene il servizio e realizza l’allungo.

Pochi comunque i rimpianti per l’azzurra di fronte a una Coco Gauff in spolvero e determinata a prendersi una rivincita. Jasmine aveva infatti vinto tutte e tre le partite giocate quest'anno contro l’americana: a Stoccarda, in finale a Roma e a Cincinnati. Oggi, Gauff ha riportato in parità il bilancio totale delle sfide, con la terza vittoria su sei incontri.

Numero 8 della classifica mondiale, Paolini deve ancora blindare il suo accesso alle WTA Finals, in cui si sfidano le prime 8 giocatrici del ranking. La insegue Rybakina, prima esclusa, a 178 punti di distanza. Saranno decisivi i tornei giapponesi prima delle finali arabe: i due WTA 500 di Ningbo e Tokyo.