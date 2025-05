Paolini elimina Shnaider e va in semifinale a Roma dopo una partita folle

Roma, 13 maggio 2025 – Jasmine Paolini ha conquistato la vittoria nei quarti di finale degli Internazionali BNL d'Italia. La tennista azzurra ha avuto la meglio su Diana Shnaider, al termine di una partita lunga e tortuosa per entrambe le atlete. Nel primo set Jasmine aveva cominciato alla grandissima, con due break che sembravano averle spianato la strada verso la conquista del primo parziale. La rimonta della russa (7-6 al tie-break) però ribalta la situazione e costringe Paolini a vincere il secondo set per allungare la sfida al terzo. L'italiana ce la fa, nonostante un avvio tremendo, messo in pausa da uno scroscio di pioggia che sembra ridare lucidità alla padrona di casa, la quale recupera nel punteggio e chiude sul 6-4. Nel terzo ed ultimo set Shnaider perde la bussola, dopo aver anche trovato un break, e Jasmine chiude la partita sul 6-2, che le permette di volare in semifinale. Nel prossimo turno la campionessa olimpica di doppio sfiderà una tra Svitolina e Stearns.

La cronaca del match

Primo set - La partita inizia con Shnaider al servizio. La prima pallina coincide con il primo doppio fallo del pomeriggio, che aiuta Paolini a conquistare due palle break; alla tennista azzurra è sufficiente la prima per portarsi subito avanti nel punteggio. Esattamente come nel primo gioco, Jasmine concede solo un punto alla rivale e conferma il break al servizio. La tennista russa è in palese difficoltà in questo avvio e incassa il secondo break nel terzo game, che vale il 3-0 per l'italiana. La padrona di casa odierna annulla una palla break alla battuta e sale sul 4-0. Il quinto gioco della partita è anche il primo che va a favore di Shnaider, che concede solo un quindici all'avversaria e smuove il suo score. La russa sembra essersi sciolta e conquista un break che la aiuta ad accorciare le distanze, sostenuta nel game successivo da un servizio più efficace. Paolini ora è in difficoltà e, all'ottavo game, sciupa le palle nuove e perde il servizio senza mettere a segno neppure un punto: secondo break Shnaider, che pareggia i conti e riporta la sfida in equilibrio sul quattro pari. La russa dà una mano all'italiana con due doppi falli che ridanno ossigeno all'azzurra, ma sul 30 pari Jasmine risponde lungo con un dritto da non sbagliare e che la conduce sotto nel punteggio. Shnaider passa in vantaggio per 5-4 nel set, dopo essere stata 4-0. Paolini serve per tenere vivo il set e ci riesce, nonostante una scivolata sul 30-15. Sul cinque pari le due atlete vivono un gioco molto teso dal punto di vista emozionale, conquistato dalla tennista azzurra che si prende un break di vantaggio. Paolini serve per chiudere il parziale, ma uno schiaffo al volo e una seconda timida condannano al controbreak l'italiana, che viene raggiunta dalla russa sul sei pari. Si va al tie-break e Shnaider si prende due mini break dopo il servizio vincente in avvio. Sotto 3-0, Jasmine recupera almeno uno dei due mini break, salvo poi spedire a rete un colpo abbastanza semplice per una come lei; si cambia campo sul 5-1 per la russa. Un altro dritto a rete della padrona di casa permette a Shnaider di portarsi a casa il primo set per 7-6.

Secondo set - Paolini comincia come peggio non si può il secondo set. L'azzurra praticamente neanche gioca i primi due punti al servizio e poi perde la battuta senza mettere a referto neanche un punto. Break per Shnaider, che al momento passeggia contro una Jasmine psicologicamente fuori dalla partita. La russa conferma il break, sale sul 2-0 e si fa comunque prendere un po' dal nervosismo per due errori nel game successivo; nonostante ciò, Paolini perde un altro servizio e va sotto 3-0. La partita si ferma per qualche minuto a causa di uno scroscio di pioggia che si abbatte sul campo. Si riprende con Jasmine in svantaggio di quattro game, ma che riesce a vincere un gioco al servizio. L'italiana è tornata in carreggiata psicologicamente e le due danno vita al game più lungo della partita, con Shnaider al servizio. Dopo ben cinque palle break, Paolini riesce a fare break e tiene la battuta: 4-3 per la rivale, ora però più nervosa. La russa ha fretta, sbaglia tanto e incassa un altro break, che permette alla padrona di casa di pareggiare sul quattro pari e addirittura di passare in vantaggio. Shnaider non c'è più e Jasmine fa il miracolo: rimonta completata sul 6-4 finale e partita che si allunga al terzo set.

Terzo set - Il parziale che deciderà il match comincia male per Paolini, che incassa un break da Shnaider, rientrata in campo in ritardo dopo un lungo toilet break. La russa conferma il break al servizio e sembra essere tornata in sé, dopo aver sfogato con le lacrime il pessimo finale di secondo set. Jasmine vince il gioco alla battuta e conquista il break che rimette tutto in parità. Ora Shnaider è molto nervosa e se la prende con il pubblico, che in tutta risposta la becca ad ogni occasione utile. Paolini conquista un altro break e vince il quarto game consecutivo che la porta in vantaggio sul 4-2. Shnaider nel finale si scioglie e l'azzurra chiude la partita con un altro break, per il 6-2 conclusivo.

Leggi anche: Internazionali Roma, Berrettini si ritira e Sinner avanza