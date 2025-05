Paolini show al Foro Italico: batte Stearns 7-5, 6-1 e va in finale a Roma

Roma, 15 maggio 2025 – Non c'è solo il tennis maschile. Non ci sono solo Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. L'Italia al femminile torna in finale a Roma e lo fa con Jasmine Paolini, che riscrive i libri di storia della sua compagna di doppio Sara Errani. La numero uno d'Italia si è imposta in semifinale su Peyton Stearns per 7-5 6-1, trovando la forza decisiva nel primo parziale, dove ha dovuto annullare un set point, e per due volte un break di svantaggio. Sembrava inarrestabile l'americana, ma Jasmine ha un cuore grande come il suo talento e quando nasce la lotta non ce n'è per nessuno. Inserito il sassolino nell'ingranaggio di Stearns, nel secondo set non c'è stata storia e così il Foro Italico ha potuto esplodere in un boato di gioia. In finale Jasmine incrocerà la vincente del match tra Zheng, testa di serie numero 8, Gauff, testa di serie numero 4.

La lotta del primo set: rimonta decisiva

Partita non semplice per Jasmine, che ha meno potenza di Stearns e deve imbastire una tattica oculata e raffinata per trovare la chiave vincente nei punti deboli dell’americana. Stearns parte infatti forte e già al secondo game, frutto anche di un pizzico di tensione di Jasmine, arriva il primo break con un sanguinoso doppio fallo. L’americana non è una testa di serie, ma il percorso fatto al Foro Italico è stato di livello, vincendo tante battaglie al terzo set e con sprazzi di eccellente tennis. Jasmine deve evitare il diritto della statunitense, ma soprattutto deve entrare in partita il prima possibile perché in pochi minuti è già 3-0. Il quarto game diventa il primo per Paolini, che accorcia sul 3-1, ma fatica a fare male con il rovescio e Stearns riesce spesso a girare attorno alla palla per colpire di diritto. Jasmine, che è giocatrice di lotta, reagisce e si guadagna una palla break nel quinto game, ma la risposta non entra ed è un errore gratuito non da lei. Alla fine l’americana ne salva un’altra e poi affonda ancora con il diritto, che rappresenta l’enigma inestricabile per Paolini: 4-1. Anche al sesto game si soffre, con Paolini che va sotto 0-30, sempre Stearns con quel malefico diritto, ma si recupera fino al 40 pari quando Jasmine riesce finalmente ad aggredire e prendere campo: 4-2. L’azzurra ha una chance al gioco successivo, dove si issa 0-30, e Stearns fa un mezzo regalo con un brutto rovescio in rete per la palla break. Stavolta Paolini non deve fare nulla, perché è l’americana a lasciare lì il servizio con un doppio fallo. Ma dura poco, perché Stearns riprende il filo del discorso, tira pallate di diritto imprendibili e a Jasmine manca una percentuale utile di prime palle in campo. La naturale conseguenza è il nuovo break di vantaggio: 5-3. Paolini ha comunque un altro sussulto e sale 30-40 sul servizio della statunitense, ma l’avversaria annulla. E’ comunque un game lottato, con bei colpi ma anche evidenti errori e ai vantaggi ha la meglio chi sbaglia di meno. La spunta Paolini, che sfonda con il diritto inside out sulla seconda palla break e ritorna in scia sul 5-4. Basta poco per cambiare la partita e accade al decimo game. Paolini è costretta ad annullare un set point grazie a una accelerazione di rovescio che costringe Stearns all’errore, poi accelerazione lungo linea e 5-5. E’ il momento decisivo. Arriva, quasi inaspettata, la crisi di Stearns che praticamente non tiene più palla in campo e prima concede palla break, errore di rovescio, e poi capitola subito dopo con altri due sanguinosi errori. Il primo set, in maniera quasi miracolosa, è di Paolini per 7-5.

Secondo set senza problemi

La partita non è finita, ma l’inerzia è cambiata. Il secondo set segue inizialmente i servizi, tuttavia Paolini è meno in sofferenza sulle accelerazioni di Stearns e così arriva la palla break sull’1-1. Jasmine è on fire, respinge l’assalto dell’avversaria e col diritto incrociato vola 2-1 e servizio. Al quarto game Jasmine riesce a consolidare il vantaggio, con buon gioco, buona tattica, ma anche con i soliti errori dell’avversaria: diritto in corridoio e 3-1. Sul perché Stearns abbia perso ogni riferimento, alzando il numero di errori non forzati, resta un mistero, e allora Paolini va 0-40 per altre tre palle break. Arriva la reazione della statunitense che tira a tutto braccio e piazza due accelerazioni per accorciare, ma la terza palla break è di Jasmine che ingarbuglia il ritmo, gioca la smorzata e poi passa con il rovescio incrociato: 4-1 che sa di fine dei giochi. Stearns non vuole arrendersi e ogni tanto piazza un colpo fulminante, sempre e solo di diritto, ma la partita è nelle mani dell’azzurra, che sa come gestire il momento, da lottatrice quale è, poi sfruttando anche un ritrovato servizio annulla prima una palla break e poi azzanna il game salendo 5-1. E’ il preludio alla vittoria, che giunge al sesto game, dopo altri due scambi lunghissimi che portano Jasmine a salire al match point e, con l’errore di diritto di Stearns, alla prima finale a Roma. Finisce 7-5, 6-1 nel boato del Foro Italico. Roma ha di nuovo una finalista italiana e ora attende la vincente di Zheng e Gauff. Manca un solo passo per il sogno.