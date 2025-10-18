Paolini qualificata alle Wta Finals, Jasmine fa il bis a Riad

Roma, 18 ottobre 2025 – Due è il numero perfetto per Paolini. Sì, perché Jasmine – ufficiale il comunicato Wta –, centra la qualificazione alle Wta finals per il secondo anno di fila, e ancora: giocherà sia il torneo di singolare che quello di doppio...per il secondo anno di fila. Impresa storica della toscana, che sfrutta il sorpasso in classifica su Andreeva.

La tennista italiana ha fatto la storia in casa propria vincendo il titolo a Roma a maggio. Con la qualificazione di Paolini resta solo un posto disponibile per il singolare: l'azzurra raggiunge infatti la numero uno del mondo Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff (campionessa in carica), Amanda Anisimova, Jessica Pegula e Madison Keys.

Paolini si era già qualificata a settembre anche nel doppio con la compagna Sara Errani, segnando il secondo anno consecutivo in cui disputerà entrambi i tabelloni nel prestigioso evento di fine stagione della Wta.

Paolini ha centrato la partecipazione alle WTA Finals raggiungendo le semifinali del Wta 500 "AUX Ningbo Open" questa settimana, lasciando solo un posto disponibile, che andrà o a Mirra Andreeva o a Elena Rybakina.

La stagione di Paolini è stata caratterizzata da una corsa da sogno verso il titolo in casa agli Internazionali d'Italia, dove e' diventata la prima campionessa italiana di singolare femminile a Roma in 40 anni. Ha raggiunto anche la finale del Cincinnati Open, dove è stata sconfitta da Iga Swiatek e altre 4 semifinali, aggiungendo punti fondamentali alla classifica Pif Wta Race to the Finals, tra cui i "1000" di Miami e Wuhan.