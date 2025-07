Wimbledon, Paolini-Rachimova: orario e dove vedere la sfida

Londra, 2 luglio 2025 - Dopo la rimonta inflitta ad Anastasija Sevastova, sconfitta in tre set (2-6, 6-3, 6-2), Jasmine Paolini è attesa dalla sfida valida per il secondo turno di Wimbledon contro Kamilla Rachimova. La russa, numero 80 del ranking WTA, è reduce dal successo ai danni della giapponese Aoi Ito, ko 5-7, 6-3, 6-2. Sulla carta, l'azzurra è favorita per avanzare: al terzo turno incrocerebbe la vincente del duello tra la ceca Linda Noskova e la tedesca Eva Lys.

L'unico precedente

Le due tenniste si sono scontrate solo una sola volta nel corso della loro carriera, ma questo è avvenuto a livello ITF. La toscana, infatti, vinse al W100 di Les Franqueses del Valles, in Spagna, nel 2022, per 6-3 6-2.

I precedenti di Paolini a Wimbledon

Un anno fa infatti Paolini raggiunse l'atto conclusivo grazie ad un cammino impeccabile, contraddistinto dai successi ai danni dell'americana Madison Keys, della canadese Bianca Andreescu, della belga Greet Minnen, della spagnola Sara Sorribes Tormo, dell'altra statunitense Emma Navarro e della croata Donna Vekic. La nativa di Castelnuovo di Garfagnana dovette arrendersi solo alla ceca Barbora Krejcíkova. La finale conquistata nella scorsa edizione di Wimbledon rappresenta per Paolini il miglior risultato della carriera nel torneo sull'erba londinese. La toscana è diventata la prima italiana a centrare un simile traguardo. In passato, nelle sue due apparizioni ai Championships, la ventinovenne non aveva mai superato il primo turno: nel 2021 perse contro la tedesca Andrea Petkovic, mentre l'anno successivo fu la ceca Petra Kvitová a eliminarla dalla manifestazione.

Orario e dove vedere la sfida

Il duello fra Paolini e Rachimova va in scena oggi, mercoledì 2 luglio. Trattandosi del terzo incontro in programma sul Campo 3 a partire dalle 12, l'inizio è previsto non prima delle 16. A trasmettere il match sarà Sky sul canale Sky Sport Uno e su Sky Sport 253. Diretta streaming su Now.

