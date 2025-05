Roland Garros, Paolini elimina Tomljanovic e vola al terzo turno. Avanti anche Musetti

Parigi, 28 maggio 2025 - Jasmine Paolini stacca il ticket per l'accesso al terzo turno del Roland Garros. La tennista azzurra ha superato in due set l'avversaria odierna, Ajla Tomljanovic, con il punteggio di 6-3, 6-3 e approda senza troppe difficoltà al match successivo sulla terra rossa di Parigi. Paolini ha sfoggiato un tennis di qualità sul campo Philippe Chatrier, contro l'avversaria australiana che, al contrario, non è mai stata realmente in grado di impensierire la campionessa degli Internazionali d'Italia. Si trattava del primo incontro in carriera tra la attuale numero 4 al mondo e la numero 71, che ha messo in evidenza l'attuale stato di forma di Jasmine. La tennista italiana era reduce dalla vittoria nel primo turno contro Yue Yuan, liquidata in tre set (6-1, 4-6, 6-3), mentre la sua avversaria di origini croate aveva eliminato la connazionale Maya Joint in una sfida a senso unico (6-1, 6-3). Il percorso di Jasmine Paolini proseguirà contro una tra Yuliia Starodubtseva e Anastasia Potapova. Esulta anche Lorenzo Musetti, che nel tabellone maschile ha eliminato in contemporanea il colombiano Galan in tre set (6-4, 6-0, 6-4) e accede anche lui al terzo turno del torneo parigino.

Il programma di oggi

La cronaca del match

Primo set - La partita comincia con Paolini al servizio. La tennista italiana parte decisa e concede un solo punto a Tomljanovic, che a sua volta comincia la sfida con un servizio a zero nei confronti di Jasmine. Anche il terzo game scorre senza palle break, tuttavia nel quarto Paolini riesce a portarsi in vantaggio nel punteggio. L'australiana viene rimontata da 30-0 a 30.40 dall'azzurra, che spinge bene di dritto dal fondo e costringe ad un paio di errori di misura l'avversaria: break e 3-1. La numero 71 del mondo sembra ora in difficoltà, tanto che al servizio di Paolini commette ben tre errori di fila, i quali permettono alla nostra atleta di casa di confermare il break. Jasmine dà una mano all'avversaria nel gioco successivo, complici un paio di colpi di dritto lunghi e un rovescio fuori misura. La tennista di origini croate prova a recuperare il break di svantaggio quando è sotto 2-4 e quasi ci riesce: rimonta da 0-40 sulla battuta dell'italiana, ma ai vantaggi trova un nastro e incassa il primo ace della partita di Paolini. Tomljanovic serve per mantenere vivo il set e ci riesce, grazie ad un ace e nonostante il primo doppio fallo della sua partita. La vincitrice degli Internazionali d'Italia va a servire per chiudere il parziale e ci riesce. Paolini conquista due set point: il primo le viene cancellato da un super rovescio vincente dell'australiana, mentre concretizza il secondo al termine di uno scambio costruito alla perfezione e concluso con un passante di rovescio. L'azzurra si porta a casa il primo set con lo score di 6-3.

Secondo set - Il secondo parziale comincia alla grande per Jasmine, che sale subito sul 30-0 sul servizio della rivale. Tomljanovic tenta di recuperare, ma Paolini ha due palle break e non si fa pregare nello sfoderare un dritto lungolinea che la porta immediatamente sopra nel punteggio. La tennista oceanica sa che questo è un momento cruciale e si impegna al massimo per riacciuffare il risultato; Paolini va sul 40-15 alla battuta, Tomljanovic recupera e trascina l'azzurra ai vantaggi, dove Paolini la spunta senza concedere neanche una palla break. Al contrario, l'atleta italiana è bravissima a conquistare prima una palla del doppio break e, dopo la reazione di Tomljanovic, a sfruttare la seconda dopo i vantaggi; Jasmine vola sul 3-0 con un dritto perfetto. Proprio quando i giochi sembravano ormai fatti, Paolini accusa un passaggio a vuoto. La tennista toscana commette un errore di rovescio, mette a referto un doppio fallo e infine concede una palla break all'avversaria sul 30-40. Un nastro salva Paolini, che fallisce un altro rovescio ai vantaggi e rimedia anche ad esso. Sul vantaggio a suo favore, Jasmine commette altri due doppi falli che la costringono a difendere un'altra palla break: l'azzurra sbaglia un rovescio gratuito e perde un game molto complicato per lei. Tomljanovic torna a servire per confermare il primo dei due controbreak di cui necessita per pareggiare i conti. L'australiana viene portata ai vantaggi, annulla una palla break e infine riesce nel suo intento di portarsi sul 2-3. Paolini torna nella sua bolla e gioca un game al servizio molto pulito, concedendo un solo quindici alla rivale. Anche il gioco con Tomljanovic alla battuta scorre rapido, mentre Jasmine deve sudare e annullare una palla del controbreak che avrebbe riportato tutto in parità. Sopra per 5-3, l'azzurra chiude la partita con un altro break che le permette di vincere il set sul 6-3.

