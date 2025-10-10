Paolini show al Wta 1000 di Wuhan: mette ko Swiatek e vola in semifinale

Roma, 10 ottobre 2025 – Una super Jasmine Paolini approda alle semifinali del Dongfeng-Voyah Open di Wuhan, ultimo torneo Wta 1000 della stagione con un montepremi totale pari a 3.654.963 dollari. Sul cemento cinese, per la prima volta in carriera, la toscana batte la n. 2 al mondo Iga Swiatek, al termine di una partita dominata dall'inizio alla fine: il match termina 6-1, 6-2 dopo appena un'ora di gioco, con una delle migliori prestazioni di sempre. Jasmine è stata straordinaria, ha imposto sin dal primo quindici il proprio ritmo e non ha mai consentito alla tennista polacca di proporre il suo gioco.

"Sono felicissima, ho giocato ad alto livello e finalmente ho vinto un match contro di lei – ha detto l’azzurra numero 8 del ranking internazionale al termine della gara –. Iga è straordinaria, vincere un match con una giocatrice come lei è una soddisfazione fantastica. Gauff è tosta da affrontare, sarà un match duro. Adesso però sono super felice di essere in semifinale".

Domani, sabato 11 ottobre, Paolini affronterà Coco Gauff (n.3 del ranking), che si è sbarazzata 6-3, 6-0 (in un'ora e 25 minuti) della veterana tedesca Laura Siegemund (n.57). La bilancia pende a favore di Paolini, che ha vinto gli ultimi tre precedenti con la statunitense (3-2 ad ora gli scontri diretti) ma ammette: "Sarà difficile, lei è solida e sta giocando benissimo qui".

Dall'altra parte del tabellone si affronteranno per un posto in finale la bielorussa Aryna Sabalenka e la statunitense Jessica Pegula.