Paolini show al Wta 1000 di Wuhan: mette ko Swiatek e vola in semifinale

La tennista toscana ha battuto per la prima volta in carriera la n.2 del mondo. Netto il punteggio a favore dell’azzurra: 6-1, 6-2. La prossima sfida con Coco Gauff

di Redazione Sport
10 ottobre 2025
La gioia di Jasmine Paolini dopo la vittoria su Iga Swiatek al WTA 1000 di Wuhan (Ansa)

Roma, 10 ottobre 2025 – Una super Jasmine Paolini approda alle semifinali del Dongfeng-Voyah Open di Wuhan, ultimo torneo Wta 1000 della stagione con un montepremi totale pari a 3.654.963 dollari. Sul cemento cinese, per la prima volta in carriera, la toscana batte la n. 2 al mondo Iga Swiatek, al termine di una partita dominata dall'inizio alla fine: il match termina 6-1, 6-2 dopo appena un'ora di gioco, con una delle migliori prestazioni di sempre. Jasmine è stata straordinaria, ha imposto sin dal primo quindici il proprio ritmo e non ha mai consentito alla tennista polacca di proporre il suo gioco. 

"Sono felicissima, ho giocato ad alto livello e finalmente ho vinto un match contro di lei – ha detto l’azzurra numero 8 del ranking internazionale al termine della gara –. Iga è straordinaria, vincere un match con una giocatrice come lei è una soddisfazione fantastica. Gauff è tosta da affrontare, sarà un match duro. Adesso però sono super felice di essere in semifinale". 

Domani, sabato 11 ottobre, Paolini affronterà Coco Gauff (n.3 del ranking), che si è sbarazzata 6-3, 6-0 (in un'ora e 25 minuti) della veterana tedesca Laura Siegemund (n.57). La bilancia pende a favore di Paolini, che ha vinto gli ultimi tre precedenti con la statunitense (3-2 ad ora gli scontri diretti) ma ammette: "Sarà difficile, lei è solida e sta giocando benissimo qui".

Dall'altra parte del tabellone si affronteranno per un posto in finale la bielorussa Aryna Sabalenka e la statunitense Jessica Pegula.

© Riproduzione riservata

