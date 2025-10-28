Parigi Masters 2025, Sinner-Bergs: orario e dove vedere il debutto dell'azzurro

Parigi, 28 ottobre 2025 – E' tutto pronto per il debutto di Jannik Sinner al Parigi Masters. Nei sedicesimi di finale dell'ultimo 1000 della stagione, l'azzurro affronta Zizou Bergs, numero 41 della classifica mondiale. A La Défense Arena, dove per la prima volta va in scena il torneo parigino (che prima di quest'anno si disputava a Bercy), il nostro portacolori vuole cominciare il cammino che lo potrebbe riportare momentaneamente in vetta al ranking in caso di successo finale (e se Carlos Alcaraz non dovesse andare oltre i quarti di finale). Di fronte ecco il tennista belga, reduce dal successo nel primo turno ai danni dell'americano Alex Michelsen, ko con il punteggio di 6-3, 2-6, 6-2. Sinner ha invece alle spalle il trionfo - il secondo in carriera - all'Atp 500 di Vienna. Sarà la prima volta che i due si sfideranno.

Le parole di Sinner

Sinner è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare l'imminente esordio nella manifestazione francese. "Il corpo sta bene, sono stanco e ci sta dopo cinque partite di fila. Non ho avuto tempo per risposarmi, sono andato subito in campo per capire com'è qui. Le sensazioni sono diverse qua, il campo è diverso da Vienna e qua ho sempre avuto difficoltà a giocare – sottolinea l'italiano –. Sono qua per capire come giocare in questi campi, ma sono super contento perché è un torneo importante per ora e la prossima stagione. Vedremo come andrà, non so dare un feedback profondo sul campo perché prima bisogna giocarci. Il numero uno? È impossibile e a dire il vero è una cosa a cui non sto pensando, sarà l'obiettivo della prossima stagione. Ora voglio solo chiudere al meglio questa. Dicembre, come già accaduto l'anno scorso, sarà un mese molto importante per me perché so che potrò sfruttarlo per lavorare molto e apportare alcuni cambiamenti. So bene quanto sarà cruciale in molte aree del mio gioco, ma sono al tempo stesso sereno e felice per quello che sono riuscito a fare quest'anno".

I precedenti nel torneo

Sinner non prende parte al torneo da due anni, quando la sua corsa si fermò negli ottavi di finale, in quanto il nativo di San Candido si ritirò dopo aver avuto la meglio dell'americano MackenzieMcDonald nei sedicesimi. Nelle due edizioni precedenti, invece, Jannik è stato sconfitto al debutto: nel 2022 dallo svizzero Marc-Andrea Hüsler e nel 2021 da Alcaraz, in quello che è stato il primo confronto fra l'italiano e lo spagnolo.

Orario e dove vedere la partita

Il match fra Sinner e Bergs è in programma mercoledì 29 ottobre, con inizio fissato non prima delle 15, trattandosi della terza partita di giornata sul Campo Centrale (dove si comincerà a giocare alle 11). Il duello fra l'italiano e il belga verrà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport, per la precisione sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Sarà possibile seguire l'incontro anche in diretta streaming attraverso Now oppure Sky Go.

