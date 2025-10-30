Parigi Masters 2025, Sinner-Cerundolo: orario e dove vedere la sfida

Parigi, 30 ottobre 2025 - Dopo l'ottimo debutto, Jannik Sinner vuol continuare il proprio percorso al Parigi Masters per rincorrere quello che sarebbe il primo titolo 1000 della stagione e il conseguente ritorno al numero uno del ranking mondiale. L'altoatesino ha cominciato la propria avventura in terra transalpina mandando al tappeto il belga Zizou Bergs, ko 6-4, 6-2. Negli ottavi di finale della manifestazione, l'azzurro sfiderà l'argentino Francisco Cerundolo, che è reduce dalle affermazioni ai danni del bosniaco Damir Dzumhur (6-3, 6-3) e del serbo Miomir Kecmanovic (7-5, 1-6, 7-6).

I precedenti

Finora Sinner e Cerundolo si sono affrontati in cinque occasioni e il bilancio sorride al nativo di San Candido, che è avanti 3-2. Il successo più fresco dell'azzurro risale all'ultima edizione degli Internazionali d'Italia, con l'attuale numero 2 del mondo a imporsi nel match valevole per gli ottavi di finale con il risultato di 7-6, 6-3. Le altre affermazioni dell'altoatesino si sono registrate nel 2022, quando Jannik ha avuto ragione dell'argentino in Coppa Davis con il punteggio di 7-5, 1-6, 6-3 e negli ottavi di finale a Vienna per 7-5, 6-3. I due successi del sudamericano sono arrivati a tavolino, sempre nel 2022, nei quarti di finale del Masters 1000 di Miami, quando Sinner è stato costretto a ritirarsi per problemi di vesciche al piede nel momento in cui era in vantaggio per 4-1 nel primo set, e in rimonta nello scontro valido per gli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia del 2023 (Janniks ko 6-7, 6-2, 6-2).

I precedenti nel torneo

Sinner non prende parte al torneo da due anni, quando la sua corsa si fermò negli ottavi di finale, in quanto il nativo di San Candido si ritirò dopo aver avuto la meglio dell'americano Mackenzie McDonald nei sedicesimi. Nelle due edizioni precedenti, invece, Jannik è stato sconfitto al debutto: nel 2022 dallo svizzero Marc-Andrea Hüsler e nel 2021 da Carlos Alcaraz, in quello che è stato il primo confronto fra l'italiano e lo spagnolo.

Orario e dove vedere la partita

Il match fra Sinner e Cerundolo è in programma oggi, giovedì 30 ottobre, con inizio fissato non prima delle 19, trattandosi della quarta partita di giornata sul campo Centrale (dove si comincerà a giocare alle 11), che farà seguito a quella fra Taylor Fritz e Alexander Bublik. Il duello fra l'italiano e l'argentino verrà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport, per la precisione su Sky Sport Tennis. Sarà possibile seguire l'incontro anche in diretta streaming attraverso Now oppure Sky Go.

