Parigi Masters 2025, Sinner-Zverev: orario e dove vedere la semifinale

Parigi, 1 novembre 2025 - Ancora Jannik Sinner contro Alexander Zverev. A meno di una settimana dalla finale dell'Atp 500 di Vienna che ha visto trionfare in rimonta l'azzurro con il risultato di 3-6, 6-3, 7-5, ecco che i due tornano a sfidarsi, stavolta con il palio il pass per l'atto conclusivo del Parigi Masters 2025. Il numero 2 del mondo (che si trova a due successi dal ritorno in testa al ranking) viene dalla netta affermazione ai danni di Ben Shelton, piegato con un doppio 6-3. Un prova di forza rassicurante circa le condizioni dell'altoatesino, che si appresta ad affrontare Zverev, reduce dalla battaglia con il russo Daniil Medvedev, in occasione della quale il tedesco ha avuto ragione dell'avversario in rimonta, imponendosi per 2-6, 6-3, 7-6. Vedremo se l'aver disputato un match meno estenuante potrà aiutare Sinner, comunque favoritissimo per l'approdo in finale.

I precedenti

Quella in finale all'Atp di Vienna 2025 è stata l'ottava volta che Sinner e Zverev si sono affrontati. Il bilancio è in perfetta parità, anche se gli ultimi tre match hanno visto esultare il nostro portacolori. Oltre al già citato successo di domenica scorsa, l'anno passato, a Cincinnati l'azzurro ha avuto ragione in semifinale del rivale, sconfiggendolo con il risultato di 7-6, 5-7, 7-6, mentre nella scorda edizione degli Australian Open, il nativo di San Candido ha battuto il rivale nell'atto conclusivo per 6-3, 7-6, 6-3. L'altra affermazione del numero 2 del mondo è arrivata in occasione del primissimo duello, datato 2020: negli ottavi di finale del Roland Garros, l'altoatesino ha trionfato con lo score di 6-3, 6-3, 4-6, 6-3. In quello stesso anno, Zverev ha mandato al tappeto Sinner nella semifinale di Cologne 2 per 7-6, 6-3. Successi per il classe '97 anche negli ottavi di finale dello Us Open del 2021 (6-4, 6-4, 7-6), nei quarti di finale del Masters 1000 di Monte-Carlo del 2022 (5-7, 6-3, 7-6) e agli ottavi di finale dello Us Open del 2023 (6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3).

I precedenti nel torneo

Sinner non prendeva parte al torneo francese da due anni, quando la sua corsa si fermò negli ottavi di finale, in quanto il nativo di San Candido si ritirò dopo aver avuto la meglio dell'americano Mackenzie McDonald nei sedicesimi. Nelle due edizioni precedenti, invece, Jannik è stato sconfitto al debutto: nel 2022 dallo svizzero Marc-Andrea Hüsler e nel 2021 da Carlos Alcaraz, in quello che è stato il primo confronto fra l'italiano e lo spagnolo.

Orario e dove vedere la partita

Il match fra Sinner e Zverev è in programma oggi, sabato 1 novembre, con inizio fissato non prima delle 17, trattandosi della seconda semifinale sul campo Centrale dopo quella fra il canadese Félix Auger-Aliassime e il kazako Aleksandr Bublik. Il duello fra l'italiano e il tedesco verrà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport, per la precisione su Sky Sport Uno. Sarà possibile seguire l'incontro anche in diretta streaming attraverso Now oppure Sky Go.