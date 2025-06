Perentorio sei a zero, protagonista assoluto Michele Mecarelli. Il Club Ancona non si ferma più, quinta di fila. Saronno demolita, basterà un pari per la A2

Il Tennis Club Ancona non si ferma più e conquista la quinta giornata del campionato nazionale di Serie B1, demolendo lo Sporting Club Saronno con un perentorio 6-0 che sa di sentenza. Una vittoria schiacciante che porta i dorici sempre più vicini alla finalissima per la promozione in Serie A2. Dopo il 4-2 rifilato alla Torres Sassari, la squadra di coach Quintiliani ha confermato il proprio momento magico spazzando via l’ultima della classe con una prestazione perfetta su tutti i fronti. Quattro vittorie e un pareggio in cinque partite: il ruolino di marcia è da categoria superiore. Protagonista assoluto Michele Mecarelli che ha liquidato Davide Brindisi con un secco 6-3 6-1, confermando l’ottimo momento di forma dopo il convincente rientro contro Sassari. Altrettanto dominante Edoardo Principi, bravo a regolare Andrea Lunghi per 6-2 6-2 senza concedere spazi all’avversario lombardo. Il tris nei singolari è arrivato da Leonardo Primucci, tornato al successo dopo la sconfitta contro Durasovic: il tennista dorico ha superato Emanuele Turconi con il punteggio di 6-2 6-2 in un match sempre sotto controllo. Chiude il poker Matteo Sabbatini, implacabile contro Gianluca Moggio: 6-3 6-4 il finale per l’anconetano. Nei doppi nessuna sorpresa, con le coppie doriche che hanno completato l’opera. Michele Mecarelli e Riccardo Pizzichini hanno travolto il duo Lunghi-Turconi per 6-4 6-3, Con questa quinta vittoria, il Tennis Club Ancona consolida la vetta della classifica e si presenta all’ultimo appuntamento del girone con il destino nelle proprie mani. Domenica prossima la resa dei conti in Puglia: ai ragazzi di Quintiliani basterà anche un pareggio per staccare il pass per la finalissima promozione in Serie A2.