Post sui social con alcuni fans e bambini. Sinner sugli sci a Plan de Corones

Non è andato da Mattarella perché aveva bisogno di riposare, ma ieri Jannik Sinner si è concesso un momento di relax sugli sci, e ovviamente è finito sui social tra like e polemiche. Il numero 1 del tennis mondiale è stato infatto ripreso e fotografato sugli sci a Plan de Corones, un fan ha postato sui social la foto che lo ritrae sorridente con giubbotto verde, casco e occhialoni. Sinner si è concesso una sciata sulla pista di casa, lo aveva già fatto anche a Natale. Presto tornerà a Montecarlo per riprendere gli allenamenti. Tra gli avvistamenti pubblicati sui social anche un video che lo ritrae tra i bambini dello sci club Brunico (nella foto), che lo circondano e chiedono un selfie, e Sinner non si sottrae. In questi giorni come era annunciato Sinner è a riposarsi a pochi chilometri da casa dei genitori a Sesto Pusteria. Ancora una volta la sua vallata è riuscita a ’proteggerlo’ nel momento di privacy, ma ovviamente quando ieri sono stati pubblicati i post sui social, si sono accese anche le polemiche per la scelta di non andare al Quirinale con i compagni vittoriosi in Davis per ’affaticamento’, su consiglio dei medici.