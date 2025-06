Presentato ieri a Jesi dal circolo cittadino che compirà 150 anni. Itas Open, un centinaio di iscritti per scoprire il nuovo Sinner

Il Circolo Cittadino compirà 150 anni l’anno prossimo e il Torneo Itas Open di Tennis (quest’anno Yalo Cup) festeggia l’edizione numero 12. Presentata ieri in Comune. "Un onore che poche volte in passato ci era stato riservato, si vede proprio che il tennis ‘tira’" scherza il presidente del Circolo Paolo Crognaletti rivolto al vice sindaco assessore allo sport Samuele Animali, la kermesse che inizia oggi e si concluderà il prossimo 9 luglio con le finali maschili e femminili. Montepremi quattromila euro, un centinaio gli iscritti (iscrizioni aperte fino a martedì prossimo), si gioca, ingresso gratuito, sui tre campi del circolo, si parte oggi con i giocatori 4’ categoria, a seguire la 3’ da fine mese in campo i 2’ categoria: primi incontri al mattino, gli ultimi alle 21.30, fase finale dalle ore 15. Doverosi ringraziamenti a Simone Cola Agente Itas Mutua Assicurazioni sponsor fedele e appassionato sin dalle prime edizioni, la mission investire sul territorio e sulle sue strutture (a breve uno spot pubblicitario, protagonista Gimbo Tamberi), il maestro della scuola tennis e presidente del Circolo Tennis Alessandro Carbonari, dal 2011 trapiantato a Jesi, confessa il suo sogno ‘proibito’. "Costruire giorno i futuri campioni che, come il nostro Yannick scelgano, una volta affermati, i campi del Circolo che li ha lanciati per allenarsi".

Gianni Angelucci