Roland Garros 2025, Musetti e Paolini in campo: programma e orari tv

Parigi, 31 maggio 2025 – Un sabato in chiaro scuro per gli italiani al Roland Garros e una domenica da protagonisti. Jannik Sinner ha demolito Jiri Lehecka e conquistato la seconda settimana dello slam parigino, mentre si è fermata la corsa di Flavio Cobolli al cospetto del tedesco Alexander Zverev, autorevole nella vittoria per tre set a zero sull’azzurro. Altri due tennisti italiani saranno in campo nella domenica che chiude la prima settimana, con due partite al cardiopalma: Lorenzo Musetti affronterà il danese Holger Rune mentre Jasmine Paolini avrà di fronte Elina Svitolina.

Programma e orari tv

Apre il programma, sul campo centrale Philippe Chatrier, Jasmine Paolini, primo match alle ore 11 contro l'ucraina Svitolina. La numero 14 delle classifiche è giocatrice da campi veloci, vista la potenza dei colpi, ma si esprime bene anche su terra e si è spinta al quarto turno sconfiggendo Sonmez, Bondar e Pera, senza perdere un set, mentre Paolini ha sconfitto Yuan, Tomljanovic e Starodubtseva, lasciando un solo set all'esordio. C'è un precedente tra le due e risale agli Australian Open 2025 con la vittoria in tre set di Svitolina, ma era cemento e non terra dove Paolini può limitare la potenza dell'ucraina. La partita, con la tappa del Giro che parte nel pomeriggio, sarà trasmessa in diretta su Eurosport 1, canale 210 di Sky, e in streaming su Discovery Plus e Dazn. La vincente di questa sfida affronterà nel turno successivo la vincente di Swiatek-Rybakina. In sessione serale, invece, a chiusura del programma del centrale, ci sarà la sfida tra Lorenzo Musetti e Holger Rune, che si preannuncia difficile e stimolante. Si affrontano il settimo e il decimo delle classifiche, ma i precedenti sono tutti a favore di Rune. Non c'è mai stato un precedente sulla terra, e questo è un fattore: sul cemento di Indian Wells 2024 vinse il danese 2-0, sull'erba del Queens l'anno precedente ancora Rune e sempre due set a zero. Holger è reduce da un Roland Garros fin qui lottato, avendo vinto al quinto con Halys al terzo turno e al quarto contro Bautista Agut all'esordio. Un po' più facile per Musetti, che ha lasciato un solo set a Navone nel terzo turno dopo le vittorie su Hanfmann e Galan. Il match è in programma come quarto match sul Philippe Chatrier e non prima delle 20.15. Diretta su Eurosport 1, canale 210 di Sky, e in streaming su Discovery Plus e Dazn. Il vincente di questa sfida affronterà il vincente di Tiafoe-Altmaier.