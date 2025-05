Quando gioca Paolini: orario e dove vedere la finale in tv. Jas a caccia dell’impresa contro Gauff

Roma, 17 maggio 2025 – Solo tre italiane nella storia hanno vinto gli Internazionali d’Italia e la quarta proverà a essere Jasmine Paolini, che oggi pomeriggio alle 17 cercherà di alzare quel trofeo che all’Italia manca dal 1985, esattamente quarant’anni fa, quando Raffaella Reggi fu profeta in patria. E’ un weekend di grande passione per il tennis italiano, con tre finali: Jasmine nel singolare femminile, poi nel doppio femminile assieme a Sara Errani, l’ultima finalista in singolare nel 2014, e domenica con Jannik Sinner nell’esterna sfida contro Carlo Alcaraz. Roma capitale, in tutti i sensi.

Tre vittorie azzurre

La lunga storia del tennis italiano ha spesso contorni antichi, ma i fasti stanno tornando anche in epoca recente. Al femminile, solo tre giocatrici hanno vinto gli Internazionali in quasi 100 anni di storia. La prima edizione del torneo, infatti, è datata 1930 e la vinse la spagnola Lilì de Alvarez che sconfisse in tre set la milanese Lucia Valerio. Ma l’anno successivo, era il 1931, la tennista di casa si prese la rivincita battendo la statunitense Dorothy Andrus per 2-6 6-2 6-2. In totale, la Valerio conquistò cinque finali agli Internazionali vincendo solo quella del 1931. Per il secondo successo al Foro Italico si è dovuto aspettare per quasi venti anni. Era il 1950 quando Annalisa Ullstein Bossi vinse il torneo a Roma contro la britannica Joan Curry per 6-4 6-4. Una lunga attesa, che diventò ancora più estenuante per il terzo successo, arrivato solo nel 1985 con Raffaella Reggi, vincitrice, sempre per 6-4 6-4, sull’americana Nelson Dunbar. Quel torneo degli Internazionali, però, si disputò a Taranto e non a Roma. Sì, mentre i maschi giocarono regolarmente al Foro, le ragazze vennero proiettate all'Italsider di Taranto dopo qualche edizione disputata a Perugia. L’ultima finalista a Roma, invece, è stata Sara Errani, sconfitta nel 2014 da Serena Williams per 6-3 6-0 e oggi compagna di Jasmine Paolini in doppio (saranno impegnate domenica alle 10 contro Kudermetova e Mertens).

I precedenti e gli orari tv

Fuori molto presto Iga Swiatek, detentrice del titolo, il tabellone si è aperto e la finale sarà giocata da Coco Gauff, numero tre al mondo, e Jasmine Paolini, numero 5. Gauff è arrivata all’ultimo atto battendo Mboko, Linette, Raducanu, Andreeva e, soprattutto, Zheng, al termine di una battaglia durissima di tre set. Paolini ha sconfitto Sun Jabeur, Ostapenko, Shnaider e in semifinale Stearns, al termine di una partita pazza. Tra le due giocatrici ci sono tre precedenti. Due sul veloce, entrambi vinti da Gauff ad Adelaide e Cincinnati, mentre l’ultimo sulla terra, che è anche il più recente, è stato vinto da Paolini a Stoccarda il 19 aprile scorso per 6-4 6-3. La partita è in programma alle ore 17 e avrà una doppia diretta tv. Live a pagamento su Sky Sport Tennis, canale 203, e in streaming su Sky Go. Diretta anche in chiaro su Rai Uno e in streaming su Raiplay.